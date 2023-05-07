Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Китайские ученые провели успешный эксперимент - подключили мозг обезьяны к компьютеру
В результате животное получило контроль над механической рукой.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Китайские ученые совершили научный прорыв, подключив мозг обезьяны к компьютеру с помощью специального интерфейса. Это позволило животному мысленно управлять роботизированной рукой и выполнять различные задания. Теперь рассмотрим основные вопросы связанные с этим экспериментом.

Какой интерфейс использовался во время эксперимента?

Интерфейс мозг-компьютер (BCI) - это технология, которая позволяет связать мозг человека или животного с внешним устройством, например, компьютером или роботом. С помощью BCI можно считывать нейронные сигналы из мозга и переводить их в команды для управления устройством. Например, человек может мысленно двигать курсор на экране или печатать текст.

Зачем нужен интерфейс мозг-компьютер?

Интерфейс мозг-компьютер имеет большой потенциал для развития науки, медицины и технологий. С его помощью можно изучать работу мозга, лечить нейрологические заболевания, восстанавливать потерянные функции тела, улучшать когнитивные способности и расширять возможности человека. Например, BCI может помочь людям с параличом или ампутацией конечностей восстановить свою подвижность и независимость.

Как проводился эксперимент с обезьяной?

Ученые из Нанкайского университета в Тяньцзине провели эксперимент с обезьяной-макакой, которой имплантировали датчики в двигательную кору мозга. Датчики были подключены к компьютеру через кровеносные сосуды, что является более безопасным и менее травматичным способом, чем открытая хирургия. Компьютер обрабатывал сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) из мозга обезьяны и передавал их роботизированной руке.

Обезьяна была обучена управлять роборукой с помощью своих мыслей. Животное видело на экране изображение руки и цель, к которой нужно было дотянуться. Когда обезьяна представляла себе движение руки к цели, роборука повторяла это движение в реальности. За каждое успешное выполнение задания обезьяна получала награду в виде сока.

Что дает этот эксперимент для науки?

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Этот эксперимент является первым в своем роде, который демонстрирует возможность подключения интерфейса "мозг-компьютер" к мозгу нечеловекообразного примата с помощью эндоваскулярной хирургии. Это открывает новые перспективы для изучения механизмов моторного контроля и обучения в мозге, а также для разработки более эффективных и безопасных BCI для клинического применения. Ученые надеются, что в будущем их технология поможет людям с нарушениями движения восстановить свои функции и качество жизни.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#эксперимент #китайские ученые #интерфейс мозг-компьютер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай разработал новый улучшенный вoздyшнo-peaктивный двигaтeль для своих гиперзвуковых ракет
Китайские ученые нашли на Луне новый возобновляемый источник воды
SD WebUI Neuro: Грибная фантазия нейронных сетей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
73
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
38
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
1
Asia Times: Зеленский подготовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль
16
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
7
Дрон заснял Огненный ад в Бахмуте, происходящий над территорией, контролируемой ВСУ
1
За полгода Apple увеличила складские запасы продукции в полтора раза
2
В Одессе был замечен железнодорожный эшелон с зачехлёнными танками Leopard
1
Москву ожидает трехмесячный температурный армагеддон из-за самого жаркого лета за последние 150 лет
7
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
7
В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор
4
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
11
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
Counter-Strike: Global Offensive обновила собственный рекорд по «онлайну» — свыше 1,5 млн игроков
3
Кадыров предложил сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
9
Американская разведка настаивает на необходимости тренировки ИИ на больших объёмах пользовательских данных
1
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
6
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
4
В ряде населённых пунктов Запорожской области объявлена эвакуация населения
+
Nikon пытается утолить кадровый голод щедрыми зарплатами
1

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
12
Собираем "правильный" игровой компьютер для 2К без разгона и переплат за 85 000р
25
Вторая казнь Noctua
23
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
13
Чем заняться на Кубе летом 2023
18
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
11
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
3
Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
+

Сейчас обсуждают

Ирина Михеева
17:07
С каких пор, мы слушаем сведения с противоположной стороны???!!!
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
h2o
17:01
почему отпустили? делайте как в СССР: сбить и закопать
Истребитель ВКС РФ "недружелюбно" перехватил польский самолет-разведчик и заставил вернуться на базу
Индра Олесь
17:01
Никакого преимущества в играх у АМД сейчас нет. Где-то АМД лучше, где-то НВ, но в среднем 7900xtx равна в растре 4080. АМД не представила конкурента 4090. А ее топ 7900xtx не зря стоит дешевле 4080 на...
RTX 5090 получит более миллиарда транзисторов и превысит 3 ГГц, а выйдет в конце 2024 года
KotSkripaley
16:57
Многое туман войны скрывает, мой юный падаван...
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
KotSkripaley
16:51
Янычары они такие...
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
KotSkripaley
16:50
Молодцы "ракетчики" так держать!!!
ВС РФ отразили массированный удар украинскими беспилотниками по Крыму
Китя.
16:43
Уже сказали что ЧВК Вагнер дадут все что надо.
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
Григорий Симоненков
16:41
Чтобы он у тебя сгорел.
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
scroooge
16:41
Адма, заставьте бложкеров пройти тест на умственную полноценность, пожалуйста.
Блогер купил на Aliexpress Radeon RX 580 8 ГБ за 6000 рублей и заставил "летать" Cyberpunk 2077
Ваня Кислицын
16:40
хех, гаммах 400 уже 11 лет крутит. с 2012 поменял все кроме бп, корпуса и куллера
Вторая казнь Noctua
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем