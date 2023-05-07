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Китайские ученые совершили научный прорыв, подключив мозг обезьяны к компьютеру с помощью специального интерфейса. Это позволило животному мысленно управлять роботизированной рукой и выполнять различные задания. Теперь рассмотрим основные вопросы связанные с этим экспериментом.
Какой интерфейс использовался во время эксперимента?
Интерфейс мозг-компьютер (BCI) - это технология, которая позволяет связать мозг человека или животного с внешним устройством, например, компьютером или роботом. С помощью BCI можно считывать нейронные сигналы из мозга и переводить их в команды для управления устройством. Например, человек может мысленно двигать курсор на экране или печатать текст.
Зачем нужен интерфейс мозг-компьютер?
Интерфейс мозг-компьютер имеет большой потенциал для развития науки, медицины и технологий. С его помощью можно изучать работу мозга, лечить нейрологические заболевания, восстанавливать потерянные функции тела, улучшать когнитивные способности и расширять возможности человека. Например, BCI может помочь людям с параличом или ампутацией конечностей восстановить свою подвижность и независимость.
Как проводился эксперимент с обезьяной?
Ученые из Нанкайского университета в Тяньцзине провели эксперимент с обезьяной-макакой, которой имплантировали датчики в двигательную кору мозга. Датчики были подключены к компьютеру через кровеносные сосуды, что является более безопасным и менее травматичным способом, чем открытая хирургия. Компьютер обрабатывал сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) из мозга обезьяны и передавал их роботизированной руке.
Обезьяна была обучена управлять роборукой с помощью своих мыслей. Животное видело на экране изображение руки и цель, к которой нужно было дотянуться. Когда обезьяна представляла себе движение руки к цели, роборука повторяла это движение в реальности. За каждое успешное выполнение задания обезьяна получала награду в виде сока.
Что дает этот эксперимент для науки?
Этот эксперимент является первым в своем роде, который демонстрирует возможность подключения интерфейса "мозг-компьютер" к мозгу нечеловекообразного примата с помощью эндоваскулярной хирургии. Это открывает новые перспективы для изучения механизмов моторного контроля и обучения в мозге, а также для разработки более эффективных и безопасных BCI для клинического применения. Ученые надеются, что в будущем их технология поможет людям с нарушениями движения восстановить свои функции и качество жизни.