Предполагается, что видеокарты GeForce RTX 4060 Ti будут представлены и поступят в продажу в конце мая.

реклама

Недавно представленная Nvidia RTX 4070 является золотой серединой в серии Ada Lovelace и теперь у компании остались только RTX 4060 и 4060Ti, потому что RTX 4050 находится под большим вопросом, учитывая низкие показатели продаж и обычно эта модель не интересует геймеров. Поскольку видеокарты хx60 серии всегда были самыми популярными у компании, было много предположений об их спецификациях и, в частности, о том, сколько видеопамяти они будут предлагать. RTX 4070 критиковали за то, что она предлагает всего 12 ГБ памяти, несмотря на то, что стоит 600 долларов. Согласно поступившей информации самая ожидаемая видеокарта 40 серии будет предлагать всего 8 ГБ. Это наверняка разозлит многих геймеров, которые постоянно упрекают компанию в соотношении цены и производительности ее новейших графических процессоров.

Новости о модели RTX 4060 поступили от MSI, которая слишком рано разместила информацию о своих новых системниках. Хотя видеокарта RTX 4060 ожидается только в мае, похоже, что кто-то поторопился и разместил "секретную информацию" на сайте под названием 2compute. Эту информацию спешно удалили, но пользователи успели сделать скриншоты и они показывают, что настольные компьютеры с RTX 4060 и 4060 Ti имеют всего 8 ГБ памяти.

Скриншот с характеристиками системного блока, где замечена RTX 4060.

Проблема в том, что RTX 4060 должна работать как RTX 3070 или лучше, а эта видеокарта имеет всего 8 ГБ видеопамяти. Это касается и обычной версии, и версии Ti, что уже является серьезной проблемой для геймеров в 2023 году. Было доказано, что такие игры, как Hogwarts Legacy, The Last of Us и новая Star Wars Jedi: Survivor, требуют более 8 ГБ памяти, особенно с включенной трассировкой лучей. Напомню, что RTX 3070 представляет собой видеокарту для разрешения 1440p, которая также может воспроизводить 4k в менее требовательных играх.

Эксперты утверждают, что 8 ГБ видеопамяти не хватит для геймплея в разрешении 1440p в новых ААА-играх. Дополнительным оскорблением для геймеров является заявленная 128-битная шина памяти в RTX 4060, которая составляет половину 256-битной шины в серии 3070. Это серьезно ограничит пропускную способность памяти, необходимую для игр с высоким разрешением и трассировки лучей. На данный момент известно, что The Last of Us требуется 13 ГБ видеопамяти на ПК с разрешением 1440p со всеми максимальными настройками, а также есть видео, которое показывает, что Star Wars Jedi: Survivor использует 18 ГБ видеопамяти в разрешении 1440p.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Складывается такое впечатление, что Nvidia пытается подтолкнуть геймеров к покупке 12 ГБ RTX 4070, если им требуется больше видеопамяти. В целом, компания, похоже, не спешит увеличивать объем VRAM в текущем поколении графических процессора и тем самым подталкивает геймеров к покупке продукции AMD. AMD недавно призвала компанию к этому. AMD следовало бы в этот самый момент вмешаться с конкурентоспособным предложением с большим объемом VRAM, но до сих пор компания хранила молчание в отношении своих моделей среднего уровня.