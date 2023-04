Последние видеоигры, особенно с трассировкой лучей, сделали видеокарты с 8 ГБ видеопамяти практически устаревшими за одну ночь.

За последние несколько месяцев видеопамять стала гораздо более важной для геймеров, играющих в AAA-игры. На форумах жалуются, что Hogwarts Legacy и The Last of Us "раздавили" 10-гигабайтную RTX 3080, вызвав низкую частоту кадров, лаги и общее негативное впечатление. Если вы один из тех геймеров, которые думали, что карта на 8 ГБ прослужит несколько лет, вы в той же лодке. В сложившейся ситуации AMD не растерялась и запустила новую маркетинговую кампанию в которой делает акцент на щедрые объемы видеопамяти, которые она предлагает в своих новейших видеокартах.

В своем блоге AMD указывает, что большинство ее видеокарт верхнего среднего уровня предлагают гораздо больше видеопамяти, чем их аналоги Nvidia. Больше всего пострадали фанаты "Зеленой команды", купившие RTX 3070 и 3070 Ti, которые предлагают только 8 ГБ памяти GDDR6/x. Хотя при запуске эти видеокарты стоили 329 и 499 долларов, из-за пандемии они стоили примерно в два раза дороже и были очень хорошими графическими процессорами для 1440p. Однако теперь становится очевидным, что они будут значительно ограничены объемом видеопамяти, особенно в играх с интенсивной трассировкой лучей. Например, владельцы RTX 3070, вероятно, не смогут играть в новый Cyberpunk 2077 в режиме Overdrive с трассировкой пути.

AMD рекомендует не менее 12 ГБ видеопамяти для любой игры, воспроизводимой в разрешении 1440p и выше.

AMD пытается указать на разницу, которую может дать увеличение объема видеопамяти, сравнивая свои видеокарты с Nvidia в тестах видеоигр с разрешением 4К. Однако в настоящее время немногие геймеры используют это разрешение даже на высокопроизводительных графических процессорах, выбирая вместо этого 1440p с частотой 144 Гц или выше. Тем не менее, AMD также указывает, что вы можете получить RX 6800 с 16 ГБ ОЗУ всего за 500 долларов, в то время как в этом ценовом диапазоне нет графического процессора Nvidia с эквивалентной памятью. Больше всего к этой цене подходит единственная видеокарта от Nvidia RTX 3060 с 12 ГБ ОЗУ, но эта видеокарта, как правило, не поддерживает игровой процесс 4K.

Не рассматривайте эту новость как пиар кампанию, но AMD в этом права: она известна тем, что предлагает больше видеопамяти, чем Nvidia. Хотя нынешний флагман 7900 XTX соответствует модели Nvidia с 24 ГБ видеопамяти, 7900 XT имеет 20 ГБ по сравнению с 16 ГБ у RTX 4080, что делает его более перспективным. Nvidia, вероятно, возразит этому аргументу, заявив, что даже 16 ГБ видеопамяти не обязательно ускорят трассировку лучей, поскольку две компании по-разному подходят к проблеме. Не говоря уже о том, что Nvidia уже на одно поколение опережает AMD, когда дело доходит до трассировки лучей.

Даже 10 ГБ видеопамяти недостаточно для некоторых последних игр с трассировкой лучей.

Геймеры уже жалуются на раннюю смерть таких видеокарт, как RTX 3070, а видеокарты 2000 и 1000 серий вообще теперь не годятся для современных игр. Поэтому у AMD появилось преимущество, если она сможет убедить геймеров покупать видеокарты последнего поколения. К тому же фанаты AMD все ещё ждут RX 7800/7700 XT, которые будут продаваться по гораздо низкой цене.