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Ученые сообщили, что продолжительность жизни медоносных пчел теперь на 50% меньше, чем 50 лет назад
Исчезновений пчел и снижение производства меда в последние десятилетия можно объяснить сокращением продолжительности жизни медоносных пчел.
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Согласно новому исследованию энтомологов Университета Мэриленда, продолжительность жизни отдельных медоносных пчел, содержащихся в контролируемой лабораторной среде, на 50% короче, чем в 1970-х годах. Ученые смоделировали влияние более короткой продолжительности жизни пчел на окружающий мир и получили соответствующие результаты, которые соответствуют тенденциям снижения производства меда и увеличению потерь пчелиных семей, наблюдаемых пчеловодами по всему миру в последние десятилетия.

Пчелиные семьи естественным образом стареют и умирают, что делает оборот пчелиных семей общепринятым фактором в пчеловодстве. Тем не менее, пчеловоды США сообщили о высоких показателях потерь за последнее десятилетие, что привело к необходимости более частой замены большого количества семей, чтобы сохранить производство мёда на нынешнем уровне. Пытаясь понять почему это происходит, исследователи сосредоточились на влиянии химических пестицидов, экологической ситуации, паразитах, болезнях и питании.

Это по сути первое исследование, показывающее общее снижение продолжительности жизни медоносных пчел, которое не зависело от факторов окружающей среды и выявило, что всё таки генетика влияет на продолжительность жизни пчел, наблюдаемые в пчеловодстве. Исследование скоро будет опубликовано в журнале Scientific Reports.

Несмотря на улучшенные стандарты содержания медоносных пчел в лаборатории, исследования  показывают, что пчелы в клетках имеют более короткую продолжительность жизни, чем 50 лет назад, предполагая, что есть другие факторы помимо окружающей среды, которые являются причиной высокой смертности пчелиных колоний.

«Мы изолируем пчел из колонии непосредственно перед тем, как они станут взрослыми, поэтому все факторы, которые сокращают их продолжительность жизни, также происходят и в лабораторных условиях», — сказал Энтони Ниарман, аспирант кафедры энтомологии и ведущий автор исследования. «Если эта гипотеза верна, она также указывает на возможное решение. Если мы сможем выделить некоторые генетические факторы, то возможно мы сможем вывести долгоживущих медоносных пчел».


Нирман впервые заметил снижение продолжительности жизни пчел, когда проводил исследование с доцентом энтомологии Деннисом ван Энгельсдорпом по стандартизированным протоколам выращивания взрослых пчел в лаборатории. Повторяя более ранние исследования, исследователи собрали куколки пчел из ульев медоносных пчел в возрасте 24 часов после выхода из восковых ячеек, в которых они выращивались. Собранные пчелы взрослели в инкубаторе и затем содержались взрослыми в специальных клетках

Нирман оценивал эффект дополнения простой воды к обычному рациону пчел в клетках, чтобы лучше имитировать природные условия и заметил, что независимо от рациона, средняя продолжительность жизни его пчел в клетках была вдвое меньше, чем у пчел в клетках в аналогичных экспериментах в 1970-х годах (17,7 дня сегодня против 34,3 дня в 1970-х годах). Это побудило к более глубокому анализу опубликованных лабораторных исследований за последние 50 лет.

«Когда я построил график продолжительности жизни пчел, я узнал, что на самом деле происходит», — сказал Ниарман. «Стандартные протоколы выращивания медоносных пчел в лаборатории не были утверждены до 2000-х годов, поэтому многие могут сказать, что раньше были другие условия и поэтому такой отрицательный результат, но могу заверить скептиков, сейчас условия намного лучше».

Хотя лабораторная среда сильно отличается от жизни в колонии, но исторические данные о пчелах, которые содержались в лаборатории, были аналогичны продолжительность жизни с пчелиной колонией, поэтому ученые утверждают, что этот фактор не влияет на продолжительность жизни пчел. Предыдущие исследования также показали, что в реальном мире более короткая продолжительность жизни медоносных пчел соответствует меньшему времени на поиск пищи и меньшему производству меда. Это первое исследование, связывающее все существующие факторы с продолжительностью жизни колоний.

Когда команда смоделировала эффект сокращения продолжительности жизни на 50% в пчеловодстве, где ежегодно приходится "заменять" потерянные колонии и выявленные потери составили около 33%. Это очень похоже на средние показатели зимних и ежегодных потерь в 30% и 40% о которых сообщали пчеловоды за последние 14 лет.

Ученые отметили, что их лабораторные пчелы могли испытывать какое-то вирусное заражение низкого уровня или воздействие пестицидов во время личиночной стадии, когда они высиживали яйца в улье, а рабочие пчелы их кормили. Но у пчел не было явных симптомов этого воздействия, а генетический компонент долголетия был обнаружен у других насекомых, таких как плодовые мушки.

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Следующими шагами исследователей будет сравнение тенденций продолжительности жизни медоносных пчел в США и других странах. Если они обнаружат различия в продолжительности жизни, они смогут выделить и сравнить потенциальные способствующие факторы, такие как генетика, использование пестицидов и наличие вирусов в пчелиных семьях.

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#экология #генетика #окружающая среда #медоносные пчелы
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