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Ghost Path Riot и Riot CF — два новых электрических горных велосипеда, которые появятся в магазинах в следующем году. В линейке Ghost Path Riot есть три модели; Advanced начального уровня, Full Party среднего уровня и LTD высшего уровня. Существует четыре варианта Riot CF: Riot AM Pro, Riot AM Full Party, Riot Trail Pro и Riot Trail Full Party.
Между велосипедами есть много общего, например, электродвигатель Fazua Ride 60, который работает бесшумно, но при этом развивает крутящий момент до 60 Нм и помогает велосипедисту развивать скорость до 25 км/ч. Система Fazua также включает аккумулятор на 430 Втч, обеспечивающий дальность поездки до 60 км. Кроме того, все модели оснащены внутренней проводкой и 29-дюймовыми шинами MAXXIS. Все, кроме версии Riot Pro, оснащены системой подвески FOX, хотя точная настройка зависит от модели.
Электровелосипеды также имеют разные тормозные устройства Shimano. Кроме того, в топовой линейке Path Riot LTD модернизированы шток и руль Syntace по сравнению с элементами Ground FiftyOne, используемыми на других велосипедах. Электровелосипеды довольно таки легкие благодаря карбоновой раме; самая легкая модель Path Riot, LTD, весит 17,5 кг, а модель Riot AM Full Party весит 15,05 кг.
Электровелосипеды Ghost Path Riot и Riot CF поступят в продажу весной 2023 года по цене от 5 189 долларов. Ниже приведен полный прайс-лист.
- Ghost Riot AM Pro - 5189 долларов
- Ghost Riot AM Full Party - 5785 долларов
- Ghost Riot Trail Pro - 5189 долларов
- Ghost Riot Trail Full Party - 5685 долларов
- Ghost Path Riot Advanced - 7281 доллар
- Ghost Path Riot Full Party - 8778 долларов
- Ghost Path Riot LTD - 10474 доллара
- Ghost Riot AM Pro - €5,199 (~US$5,189)
- Ghost Riot AM Full Party - €5,799 (~US$5,785)
- Ghost Riot Trail Pro - €5,199 (~US$5,189)
- Ghost Riot Trail Full Party - €5,699 (~US$5,685)
- Ghost Path Riot Advanced - €7,299 (~US$7,281)
- Ghost Path Riot Full Party - €8,799 (~US$8,778)
- Ghost Path Riot LTD - €10,499 (~US$10,474)