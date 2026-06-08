Ключевое изменение затронуло стандартный Xiaomi 17T. Китайская версия получила аккумулятор ёмкостью 7 000 мА·ч — такой же, как у модели Pro, — против 6 500 мА·ч у глобального варианта.

8 июня корпорация Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro на внутреннем рынке Китая, предложив устройства с аккумуляторами повышенной емкости по ценам на 45% ниже их глобальных аналогов.

Источник: gizchina.com

С момента выпуска линейки T-серии в 2019 году эти устройства реализовывались исключительно на международных рынках. Релиз 8 июня стал первым случаем вывода субпремиальных моделей с индексом «T» на домашний рынок. В Китае аналогичную нишу занимали модели серии Redmi K и линейка CIVI. Глобальная премьера Xiaomi 17T и 17T Pro состоялась в мае 2026 года.

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Аппаратная база китайских версий идентична международным моделям. Базовая версия Xiaomi 17T оснащена дисплеем диагональю 6,59 дюйма (120 Гц) и процессором MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Модель 17T Pro получила экран 6,83 дюйма (144 Гц) и процессор MediaTek Dimensity 9500, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу. Система камер, разработанная совместно с Leica, в обеих моделях состоит из основного модуля на 50 Мп, 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камеры на 12 Мп.

Источник: notebookcheck.net

Различия между глобальными и китайскими версиями заключаются в характеристиках элементов питания и конфигурациях памяти. Для китайского рынка емкость аккумулятора базовой версии Xiaomi 17T увеличена с 6500 мАч до 7000 мАч. Модель 17T Pro сохранила батарею на 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт, как и в глобальной версии. В Китае максимальная конфигурация версии Pro составляет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, в то время как на международном рынке доступна версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ.

Ценовая политика Xiaomi демонстрирует неожиданное снижение стоимости устройств для внутреннего рынка. Цена Xiaomi 17T (12/256 ГБ) в Китае составляет 2999 юаней (около 385 евро). На европейском рынке аналогичное устройство продается за 750 евро. Модификация Xiaomi 17T Pro (12/256 ГБ) доступна по цене 3999 юаней (около 515 евро). Таким образом, стоимость устройств в Китае снижена в среднем на 45-48% по сравнению с глобальными розничными ценами.