Старт продаж юбилейной консоли запланирован на ноябрь 2026 года, что совпадает с периодом выпуска оригинальной Xbox четвертьвековой давности.

На мероприятии Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft представила специальную консоль Xbox Series X25 Limited Edition. Выпуск устройства приурочен к двадцатипятилетию с момента выхода на рынок оригинальной приставки Xbox в 2001 году. Главной особенностью лимитированной серии стал полупрозрачный корпус изумрудно-зеленого оттенка (OG Green), отсылающий к дизайну первой консоли Xbox. В стандартный комплект также вошла тематическая версия беспроводного геймпада Xbox Wireless Controller X25 Special Edition.

Источник: videocardz.com

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Визуальное исполнение лимитированной версии позволяет наблюдать внутреннюю компоновку аппаратной базы. Кнопка питания на передней панели выполнена в форме буквы «Х» и при запуске подсвечивается зеленым диодом. Рядом размещен официальный логотип 25-летнего юбилея консоли. Разработчики интегрировали в дизайн устройства скрытые графические элементы, отсылающие к истории развития аппаратной линейки.

Технические характеристики "новой" консоли полностью соответствуют параметрам стандартной модели Xbox Series X. Устройство обладает аналогичным уровнем производительности и комплектуется твердотельным накопителем (SSD) объемом 1 ТБ для хранения данных.

Источник: videocardz.com

Контроллер X25 Special Edition выполнен в единой цветовой гамме с приставкой. Задняя крышка и панель аккумуляторного отсека изготовлены из прозрачного материала, под которым расположен логотип Xbox образца 2001 года. Раскладка клавиш ABXY воспроизводит цветовую кодировку геймпадов первого поколения. Конструкция верхних бамперов повторяет черно-белые вспомогательные кнопки классического контроллера Duke.

Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Xbox Джейсон Рональд уточнил, что полупрозрачные материалы в линейке Series X применяются впервые. Выпуск специального аппаратного обеспечения является одним из этапов корпоративной программы празднования юбилея.

Источник: videocardz.com

Согласно графику Microsoft, бандл из консоли и геймпада поступит в розничную продажу на отдельных рынках в ноябре 2026 года. Контроллер X25 Special Edition также будет доступен для приобретения в качестве самостоятельного устройства начиная с октября 2026 года. Рекомендованная розничная цена оборудования на момент проведения презентации не раскрыта. Сроки запуска программы предварительных заказов будут опубликованы позднее.

В ходе мероприятия генеральный директор Xbox Аша Шарма объявила о предоставлении подарочных экземпляров консоли посетителям презентации, прошедшим регистрацию в статусе фанатов (отметка "FAN" на бейдже). Представители профильной прессы и аккредитованные журналисты в список участников данной промоакции не вошли.