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Fantoci
SEGA анонсировала гоночную игру Crazy Taxi: World Tour — релиз в 2027 году на Xbox, ПК и PS5
Помимо сюжетного прохождения, проект включает аркадный режим (Arcade Mode), ориентированный на скоростную доставку пассажиров с ограничением по времени для получения максимальной внутриигровой выручки. В игру также внедрены многопользовательский режим для соревнований по сети и система кастомизации транспортных средств.
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SEGA официально анонсировала Crazy Taxi: World Tour — новую часть популярной аркадной серии, не получавшей полноценных релизов с 2017 года. Кадры игры были показаны в рамках мероприятия Xbox Games Showcase 2026, выход запланирован на 2027 год. Платформы релиза: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC. Для владельцев экосистемы Microsoft игра получит статус Xbox Play Anywhere.

Источник: videocardz.com

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Режиссёром проекта является Кэндзи Канно — создатель оригинальной Crazy Taxi 1999 года. Его возвращение к серии стало одним из ключевых упоминаний в ходе анонса.

По сюжету кампании игрок управляет Акселем, который отправляется в погоню за таинственными злоумышленниками в масках, похитившими его такси. В ходе приключения предстоит выполнять различные задания по всему миру, доставляя пассажиров и зарабатывая деньги. Действие разворачивается в пяти уникальных городах с различным рельефом и условиями вождения.

Основная механика сохранила логику оригинала: игроки подбирают пассажиров, мчатся на максимальной скорости, выполняют трюки и зарабатывают деньги до истечения таймера. Среди нововведений — система кастомизации транспортных средств и конкурентный мультиплеер. Онлайн-мультиплеер вводится в серии впервые.

Источник: videocardz.com

В трейлере мелькают узнаваемые образы серии: акулы, выпрыгивающие из океана, пассажиры с гигантскими стопками коробок из-под пиццы. Часть эпизодов разворачивается в городе, стилизованном под Сан-Франциско.

Данный анонс стал реализацией планов SEGA, озвученных ещё в декабре 2023 года: тогда компания сообщила о разработке новых проектов на основе классических франшиз — Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, Streets of Rage и Crazy Taxi. Накануне мероприятия аккаунт Crazy Taxi в социальных сетях опубликовал короткий тизер с мигающим фонарём такси, который оказался частью полноценного анонса.

Для справки, оригинальная Crazy Taxi вышла в аркадных залах в 1999 году, а версия для Dreamcast стала третьей по продажам игрой консоли в США — тираж превысил миллион копий. Последним релизом в серии до нынешнего анонса стала игра 2017 года. 

Конкретная дата выхода пока не называется — издатель ограничился окном «2027 год»; игровые кадры в полном объёме и дополнительные подробности на момент анонса также не были представлены.

#xbox #sega #пк #crazy taxi: world tour
Источник: videocardz.com
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