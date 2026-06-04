Вся внешняя поверхность Metal Edition — кожух, лицевая панель и лопасти вентиляторов — выполнена с зеркальным алюминиевым покрытием.

Американский производитель компьютерных компонентов PNY Technologies представил на междунарондной выставке Computex 2026 в Тайбэе концептуальную видеокарту GeForce RTX 5080 Metal Edition. Устройство имеет полностью металлический кожух с зеркальным хромированным покрытием и оснащено алюминиевыми вентиляторами. Новая модель базируется на дизайне серии SLIM, благодаря чему занимает в системном блоке всего два слота расширения.

Источник: wccftech.com

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В основу новой видеокарты лег графический чип GB203, построенный на базе передовой микроархитектуры Blackwell от NVIDIA. На плате распаяно 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR7 со скоростью передачи данных 30 Гбит/с. Заявлена полная аппаратная поддержка алгоритмов нейронного рендеринга, трассировки лучей и технологии генерации кадров DLSS 4.

Конструкция системы охлаждения RTX 5080 Metal Edition отличается от большинства флагманских решений, которые традиционно используют массивные радиаторы (до трех-четырех слотов) и три вентилятора. Инженеры PNY спроектировали компактный модуль, включающий испарительную камеру и массив тепловых трубок. За обдув радиатора отвечают два 120-миллиметровых кулера. Их лопасти выточены из алюминия, имеют заостренные края и отполированы для соответствия общему стилю адаптера. Из металла также выполнена задняя усилительная пластина (бэкплейт), оснащенная широкими сквозными отверстиями для отвода горячего воздуха.

Источник: wccftech.com

Хромированная отделка придает видеокарте эффект зеркала, отражающего другие комплектующие ПК. При этом профильные журналисты, осмотревшие устройство на стенде, зафиксировали высокую маркость поверхности: покрытие быстро собирает отпечатки пальцев, пыль и подвержено появлению микроцарапин при физическом контакте.

На данный момент представители компании PNY не объявили сроки поступления устройства в розничную продажу и его рекомендованную стоимость. Согласно информации отраслевых источников, GeForce RTX 5080 Metal Edition может являться выставочным концептом, созданным для демонстрации инженерных возможностей бренда, и с высокой долей вероятности останется в единственном экземпляре либо выйдет строго ограниченным тиражом.