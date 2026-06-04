Американский производитель компьютерных компонентов PNY Technologies представил на междунарондной выставке Computex 2026 в Тайбэе концептуальную видеокарту GeForce RTX 5080 Metal Edition. Устройство имеет полностью металлический кожух с зеркальным хромированным покрытием и оснащено алюминиевыми вентиляторами. Новая модель базируется на дизайне серии SLIM, благодаря чему занимает в системном блоке всего два слота расширения.
В основу новой видеокарты лег графический чип GB203, построенный на базе передовой микроархитектуры Blackwell от NVIDIA. На плате распаяно 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR7 со скоростью передачи данных 30 Гбит/с. Заявлена полная аппаратная поддержка алгоритмов нейронного рендеринга, трассировки лучей и технологии генерации кадров DLSS 4.
Конструкция системы охлаждения RTX 5080 Metal Edition отличается от большинства флагманских решений, которые традиционно используют массивные радиаторы (до трех-четырех слотов) и три вентилятора. Инженеры PNY спроектировали компактный модуль, включающий испарительную камеру и массив тепловых трубок. За обдув радиатора отвечают два 120-миллиметровых кулера. Их лопасти выточены из алюминия, имеют заостренные края и отполированы для соответствия общему стилю адаптера. Из металла также выполнена задняя усилительная пластина (бэкплейт), оснащенная широкими сквозными отверстиями для отвода горячего воздуха.
Хромированная отделка придает видеокарте эффект зеркала, отражающего другие комплектующие ПК. При этом профильные журналисты, осмотревшие устройство на стенде, зафиксировали высокую маркость поверхности: покрытие быстро собирает отпечатки пальцев, пыль и подвержено появлению микроцарапин при физическом контакте.
На данный момент представители компании PNY не объявили сроки поступления устройства в розничную продажу и его рекомендованную стоимость. Согласно информации отраслевых источников, GeForce RTX 5080 Metal Edition может являться выставочным концептом, созданным для демонстрации инженерных возможностей бренда, и с высокой долей вероятности останется в единственном экземпляре либо выйдет строго ограниченным тиражом.