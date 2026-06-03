Новинки ориентированы на совершенно разные сценарии использования — от портативных развлечений до повседневного голосового ассистирования.

На технологической выставке Computex 2026 в Тайбэе тайваньский производитель электроники Acer анонсировал два новых носимых устройства: проводные очки дополненной реальности AR Vision GR0 и беспроводные умные очки GI0 с фокусом на искусственный интеллект. Первая модель позиционируется как портативный внешний дисплей для "потребления" контента, тогда как вторая предлагает съемку, перевод в реальном времени и голосовые функции на базе нейросетевой модели Google Gemini.

AR Vision GR0. Источник: acer.com

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Модель Acer AR Vision GR0 разработана в качестве персонального мобильного экрана. Устройство оснащено двумя панелями Micro OLED с разрешением 1920 × 1080 пикселей для каждого глаза (в 3D-режиме суммарное разрешение достигает 3840 × 1080 пикселей). По заявлению производителя, оптическая система формирует виртуальный дисплей с диагональю 172 дюйма при восприятии с расстояния шести метров. Частота обновления экранов составляет 60 Гц, пиковая яркость — 200 нит, контрастность — 50 000:1, а охват цветового пространства DCI-P3 равен 95%. Очки поддерживают отслеживание движений по трем степеням свободы (3DoF) с помощью встроенных акселерометров и магнитометра. Устройство весит 69 граммов, не имеет собственного аккумулятора и подключается к смартфонам, ноутбукам или портативным консолям через проводной интерфейс, поддерживающий Windows, Android и iOS. Для управления звуком и яркостью используются сенсорные панели на дужках.

GI0. Источник: acer.com

Вторая новинка, Acer GI0, представляет собой классические смарт-очки без встроенных дисплеев, весящие 46 граммов (без учета линз). Главной особенностью этой модели стала интеграция нейросети Google Gemini, доступ к которой осуществляется через сопутствующее мобильное приложение AspireSync. Пользователи могут задействовать голосовые команды для навигации, перевода в режиме реального времени и анализа окружающих объектов. Очки оборудованы 12-мегапиксельной камерой, способной делать снимки с разрешением 3024 × 4032 пикселей и записывать видео в формате 1080p при 30 кадрах в секунду. Аппаратная часть включает в себя накопитель eMMC емкостью 32 ГБ, три микрофона, стереодинамики, беспроводные модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также аккумулятор емкостью 217 мАч.

Данный анонс знаменует возвращение компании на рынок XR-устройств после семилетнего перерыва, прошедшего с момента выпуска корпоративной гарнитуры OJO 500 в 2019 году. Продажи новых гаджетов стартуют во второй половине текущего года. AR Vision GR0 поступят на рынок Северной Америки по цене от 500 долларов, а в странах региона EMEA их релиз ожидается в четвертом квартале по цене 600 евро. Смарт-очки GI0 оцениваются производителем в 300 долларов для рынка США и 399 евро для европейского региона.