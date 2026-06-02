Японский производитель электроники Casio пополнил свой ассортимент наручных часов новой коллекцией кварцевых устройств MTP-VT06. Главными особенностями серии стали тонкий форм-фактор корпуса, внешние металлические элементы с ионным покрытием (Ion Plating), а также интеграция набора дополнительных субциферблатов. Данные модули предназначены для комплексного отображения хронологической информации: текущей даты, дня недели и времени в 24-часовом формате.

Источник: notebookcheck.net

Основным элементом конструкции новинок является корпус со следующими габаритами: расстояние от ушка до ушка равняется 43 мм, ширина составляет 37 мм, а общая толщина не превышает 8 мм. В качестве материала для защиты циферблата производителем выбрано плоское минеральное стекло, обладающее устойчивостью к мелким повреждениям. Визуальное оформление циферблата построено на чередовании: четные часы обозначены крупными арабскими цифрами, а нечетные выполнены в виде классических линейных индексов-штрихов. Часы имеют базовую степень водонепроницаемости, что позволяет использовать их в повседневных сценариях, не опасаясь попадания брызг или капель дождя.

За измерение времени отвечает фирменный японский кварцевый механизм. Согласно заявленным спецификациям, его точность хода предполагает допустимую погрешность в пределах ±20 секунд в месяц. Информативность обеспечивается тремя симметрично расположенными малыми регистрами: на отметке «три часа» находится календарный указатель числа, в позиции «шесть часов» размещен 24-часовой индикатор, а стрелка на «девять часов» указывает текущий день недели. Для питания кварцевого модуля применяется стандартная батарея типа SR621SW. Расчетный срок автономной службы устройства от одного элемента составляет приблизительно два года.

Источник: casio.com

Серия MTP-VT06 представлена четырьмя различными конфигурациями, которые отличаются цветовой гаммой и материалами крепления. Модификации со светлым фоном циферблата (артикулы MTP-VT06L-7B и MTP-VT06D-7B) оснащены контрастными синими стрелками. В то же время версии с черным циферблатом (MTP-VT06L-1B и MTP-VT06D-1B) используют элементы серебристого оттенка. На выбор предлагаются модели с ремешком из натуральной кожи с фактурным тиснением — в этом случае общая масса устройства составляет всего 37 граммов. Для сторонников металлических решений предусмотрены версии с трехзвенным браслетом из нержавеющей стали, который увеличивает вес часов до 78 граммов. Модели со стальными браслетами фиксируются с помощью тройной раскладывающейся застежки.

Источник: casio.com

Спецификации и изображения новинок уже добавлены в официальные каталоги на региональных сайтах производителя. Точные сроки поступления коллекции в международную розничную продажу, а также рекомендованная стоимость устройств для различных рынков пока не раскрываются.