Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Casio представила новую линейку тонких аналоговых часов MTP-VT06 с ионным покрытием корпуса
С технической точки зрения новая серия MTP-VT06 базируется на фирменном кварцевом механизме Casio, обеспечивающем точность хода в пределах стандартных для данного класса погрешностей.
реклама

Японский производитель электроники Casio пополнил свой ассортимент наручных часов новой коллекцией кварцевых устройств MTP-VT06. Главными особенностями серии стали тонкий форм-фактор корпуса, внешние металлические элементы с ионным покрытием (Ion Plating), а также интеграция набора дополнительных субциферблатов. Данные модули предназначены для комплексного отображения хронологической информации: текущей даты, дня недели и времени в 24-часовом формате.

Источник: notebookcheck.net

реклама

Основным элементом конструкции новинок является корпус со следующими габаритами: расстояние от ушка до ушка равняется 43 мм, ширина составляет 37 мм, а общая толщина не превышает 8 мм. В качестве материала для защиты циферблата производителем выбрано плоское минеральное стекло, обладающее устойчивостью к мелким повреждениям. Визуальное оформление циферблата построено на чередовании: четные часы обозначены крупными арабскими цифрами, а нечетные выполнены в виде классических линейных индексов-штрихов. Часы имеют базовую степень водонепроницаемости, что позволяет использовать их в повседневных сценариях, не опасаясь попадания брызг или капель дождя.

За измерение времени отвечает фирменный японский кварцевый механизм. Согласно заявленным спецификациям, его точность хода предполагает допустимую погрешность в пределах ±20 секунд в месяц. Информативность обеспечивается тремя симметрично расположенными малыми регистрами: на отметке «три часа» находится календарный указатель числа, в позиции «шесть часов» размещен 24-часовой индикатор, а стрелка на «девять часов» указывает текущий день недели. Для питания кварцевого модуля применяется стандартная батарея типа SR621SW. Расчетный срок автономной службы устройства от одного элемента составляет приблизительно два года.

Источник: casio.com

Серия MTP-VT06 представлена четырьмя различными конфигурациями, которые отличаются цветовой гаммой и материалами крепления. Модификации со светлым фоном циферблата (артикулы MTP-VT06L-7B и MTP-VT06D-7B) оснащены контрастными синими стрелками. В то же время версии с черным циферблатом (MTP-VT06L-1B и MTP-VT06D-1B) используют элементы серебристого оттенка. На выбор предлагаются модели с ремешком из натуральной кожи с фактурным тиснением — в этом случае общая масса устройства составляет всего 37 граммов. Для сторонников металлических решений предусмотрены версии с трехзвенным браслетом из нержавеющей стали, который увеличивает вес часов до 78 граммов. Модели со стальными браслетами фиксируются с помощью тройной раскладывающейся застежки.

Источник: casio.com

Спецификации и изображения новинок уже добавлены в официальные каталоги на региональных сайтах производителя. Точные сроки поступления коллекции в международную розничную продажу, а также рекомендованная стоимость устройств для различных рынков пока не раскрываются.

#casio #кварцевые часы #mtp-vt06 #аналоговые часы
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
ЕС рассматривает заморозку ограничений цены на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
«Матрица» признана лучшим фильмом 90‑х годов для повторного просмотра
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter