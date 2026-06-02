Японский производитель электроники Casio пополнил свой ассортимент наручных часов новой коллекцией кварцевых устройств MTP-VT06. Главными особенностями серии стали тонкий форм-фактор корпуса, внешние металлические элементы с ионным покрытием (Ion Plating), а также интеграция набора дополнительных субциферблатов. Данные модули предназначены для комплексного отображения хронологической информации: текущей даты, дня недели и времени в 24-часовом формате.
Основным элементом конструкции новинок является корпус со следующими габаритами: расстояние от ушка до ушка равняется 43 мм, ширина составляет 37 мм, а общая толщина не превышает 8 мм. В качестве материала для защиты циферблата производителем выбрано плоское минеральное стекло, обладающее устойчивостью к мелким повреждениям. Визуальное оформление циферблата построено на чередовании: четные часы обозначены крупными арабскими цифрами, а нечетные выполнены в виде классических линейных индексов-штрихов. Часы имеют базовую степень водонепроницаемости, что позволяет использовать их в повседневных сценариях, не опасаясь попадания брызг или капель дождя.
За измерение времени отвечает фирменный японский кварцевый механизм. Согласно заявленным спецификациям, его точность хода предполагает допустимую погрешность в пределах ±20 секунд в месяц. Информативность обеспечивается тремя симметрично расположенными малыми регистрами: на отметке «три часа» находится календарный указатель числа, в позиции «шесть часов» размещен 24-часовой индикатор, а стрелка на «девять часов» указывает текущий день недели. Для питания кварцевого модуля применяется стандартная батарея типа SR621SW. Расчетный срок автономной службы устройства от одного элемента составляет приблизительно два года.
Серия MTP-VT06 представлена четырьмя различными конфигурациями, которые отличаются цветовой гаммой и материалами крепления. Модификации со светлым фоном циферблата (артикулы MTP-VT06L-7B и MTP-VT06D-7B) оснащены контрастными синими стрелками. В то же время версии с черным циферблатом (MTP-VT06L-1B и MTP-VT06D-1B) используют элементы серебристого оттенка. На выбор предлагаются модели с ремешком из натуральной кожи с фактурным тиснением — в этом случае общая масса устройства составляет всего 37 граммов. Для сторонников металлических решений предусмотрены версии с трехзвенным браслетом из нержавеющей стали, который увеличивает вес часов до 78 граммов. Модели со стальными браслетами фиксируются с помощью тройной раскладывающейся застежки.
Спецификации и изображения новинок уже добавлены в официальные каталоги на региональных сайтах производителя. Точные сроки поступления коллекции в международную розничную продажу, а также рекомендованная стоимость устройств для различных рынков пока не раскрываются.