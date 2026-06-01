Тайваньская компания MSI анонсировала свою новую портативную игровую консоль под названием Claw 8 EX AI+. Презентация устройства состоялась в рамках международной выставки Computex 2026. Устройство получило 8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и базируется на процессоре нового поколения Intel Arc G3 Extreme. Ожидается, что консоль поступит в продажу 23 июня, а её предварительная стоимость в максимальной конфигурации составит около 1500 долларов США.
Ключевой аппаратной особенностью устройства является интеграция чипа Intel Arc G3 Extreme, изготовленного на архитектуре Panther Lake. Данный процессор включает 14 вычислительных ядер и графическую подсистему Arc B390 с 12 ядрами Xe. Устройство также оснащено встроенным нейронным сопроцессором (NPU) с производительностью 46 TOPS для обработки задач, связанных с алгоритмами машинного обучения. Согласно данным Intel, при энергопотреблении в 35 Вт новый чип превосходит конкурирующие решения (в частности, процессор AMD Ryzen Z2 Extreme) в среднем на 42% при использовании технологий масштабирования изображения. При этом процессор способен демонстрировать аналогичную производительность при снижении энергопотребления до 17 Вт, что предназначено для увеличения времени автономной работы устройства.
Claw 8 EX AI+ оборудована 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей (FHD+) и поддержкой технологии переменной частоты обновления (VRR) в диапазоне от 48 до 120 Гц. Типичная яркость панели составляет 500 нит, а цветовой охват покрывает 100% стандарта sRGB. Аппаратная платформа дополнена оперативной памятью стандарта LPDDR5x-8533 объемом до 32 ГБ. Питание системы обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 80 Вт·ч.
Производитель пересмотрел внутреннюю компоновку консоли, внедрив поддержку полноразмерных твердотельных накопителей формата M.2 2280 вместо укороченных версий 2230, которые применялись в предыдущих поколениях портативных ПК. Помимо этого, была изменена форма рукояток, добавлены аналоговые стики и триггеры на базе датчиков Холла, а за тактильную обратную связь теперь отвечает новый линейный вибромотор.
Новая консоль от MSI выступает в качестве одного из первых портативных ПК в премиальном ценовом сегменте, использующих платформу Intel нового поколения. Увеличение стоимости устройства по сравнению с ранними моделями объясняется переходом на новые компоненты и интеграцией флагманского чипа. В ближайшие месяцы на рынке ожидается появление аналогичных решений на базе процессоров серии Intel Arc G3 от других брендов, включая портативные системы Predator Atlas 8 от Acer и устройства от компании OneXPlayer.