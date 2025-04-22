"Мы сейчас решаем судьбу интернета на годы вперёд", — заявила перед началом вашингтонских слушаний помощник генпрокурора Гейл Слейтер.

В понедельник представители американского правительства обратились к федеральному судье с довольно жестким требованием: заставить Google отделить свой популярный браузер Chrome в самостоятельную компанию. Почему такая спешка? По их мнению, искусственный интеллект, который сейчас на пике популярности, грозит еще больше укрепить и без того мощные позиции IT-гиганта в онлайн-поиске.

Свою позицию Минюст США представил на слушаниях у окружного судьи Амита Мехты. Именно он сейчас решает, какие меры принять против Google после прошлогоднего вердикта: компанию тогда признали виновной в незаконном удержании монополии на поисковом рынке. Ставки сейчас, по всей видимости, как никогда высоки.

«Речь идет о будущем интернета, ни больше ни меньше», — так оценила ситуацию помощник генпрокурора Гейл Слейтер еще до начала слушаний в Вашингтоне. Она прямо предупредила: «Если не остановить Google, то в ближайшее десятилетие компания будет диктовать условия не только в поиске, но и в новых быстроразвивающихся областях вроде искусственного интеллекта».

Сама Google, как и другие IT-гиганты, сейчас вкладывает огромные средства в ИИ, стремясь вырваться в лидеры. Эту технологию уже активно внедряют и в поиск, и в другие свои сервисы.

В компании Google на требования правительства выступили с заявлением, что власти явно перегнули палку и вышли далеко за рамки первоначального иска. Ведь требования выделить Chrome и даже намеки на возможную принудительную продажу мобильной системы Android — это уже слишком, считают в компании.

Кент Уокер, отвечающий в Google за глобальные вопросы, напомнил: изначальный иск вообще касался лишь соглашений с партнерами вроде Apple и Samsung о распространении поиска. «Минюст же выбрал путь радикального вмешательства, которое повредит и американцам, и технологическому лидерству страны», — написал он в блоге, добавив, что «заоблачные требования Минюста» никак не соответствуют тому, что решил суд.

Напомним: сам иск Минюста о доминировании Google в поиске подали еще в 2020 году. А решение не в пользу Google судья Мехта вынес в августе 2024-го.

И пока Google отбивается по делу о браузере Chrome и поиске, тучи сгустились и на другом фронте. Буквально на днях другой американский судья вынес вердикт: Google — монополист еще и на рынке онлайн-рекламы. Это серьезное обвинение, которое может больно ударить по главному источнику доходов гиганта.

Антимонопольный иск против Google (которая, напомним, принадлежит холдингу Alphabet) подали федеральное правительство вместе с властями более чем десяти штатов. Обвинение звучало так: компания незаконно захватила лидерство сразу в трех ключевых сегментах цифровой рекламы — это серверы для владельцев сайтов, инструменты для самих рекламодателей и рекламные биржи (где реклама покупается и продается автоматически).

По словам истцов, почти все сайты пользуются рекламными продуктами Google, и вся эта экосистема устроена так, что издателям просто некуда деться от технологий компании.

Судья Леони Бринкма по большей части согласилась с обвинением. Ее вывод: Google действительно построила незаконную монополию на рынке рекламного софта для издателей, «преднамеренно совершив ряд антиконкурентных действий». Правда, часть обвинений, касающихся инструментов для рекламодателей, судья все же отклонила. По ее мнению, Google цементировала свою монополию нечестной политикой по отношению к клиентам и тем, что убирала нужные рынку функции из своих продуктов.

А ведь именно онлайн-реклама приносит Google львиную долю денег. За счет этих доходов компания и может предлагать бесплатно такие популярные сервисы, как Карты, Почта Gmail или Поиск, которыми пользуются миллионы людей.

Деньги, рекой текущие в казну Google, позволяют гиганту из Кремниевой долины [общепринятое название технологического хаба в Калифорнии] вкладываться в очень перспективные сейчас разработки в сфере искусственного интеллекта.

В итоге два этих судебных проигрыша могут серьезно аукнуться Google: компании теперь реально грозит разделение бизнеса и заметное ослабление ее огромного влияния на рынке.

В Google, конечно, уже заявили, что будут обжаловать оба решения. Так что история эта явно далека от завершения.