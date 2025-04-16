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Fantoci
Учёные разработали миниатюрный мозговой датчик, который распознаёт сигналы с точностью 96%
В тестах сенсор показал себя отлично: он устойчиво фиксировал нейронную активность в течение 12 часов, а точность распознавания движений (ходьба, бег) достигла 96,4%.

Ученые разработали новый тип датчика для мозга, который улавливает сигналы с поразительной точностью. Его ключевая особенность — он настолько миниатюрный, что его можно буквально спрятать у самих корней волос. Да, его установка требует небольшого проникновения под кожу, в отличие от простых электродов, которые крепятся снаружи (как при электроэнцефалографии). Но это и близко не стоит с операцией по вживлению чипа вроде Neuralink от Илона Маска. Так что этот датчик, похоже, открывает совершенно новые возможности для носимых гаджетов и разных вспомогательных устройств, которые все активнее полагаются на сигналы мозга — и для управления, и для обратной связи.

Об этой разработке рассказали инженеры из Технологического института Джорджии в статье для авторитетного журнала PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Сам датчик — это, по сути, нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ), то есть устройство, которое связывает мозг с машиной. Состоит он из микроскопических иголочек из проводящего полимера, которые и ловят электрические сигналы прямо в мозге. Дальше сигналы бегут по тоненькому проводу из полиимида и меди. И вся эта конструкция — меньше миллиметра в ширину, а длиной всего-то с рисовое зерно.

Получается, что места этот датчик занимает куда меньше, чем тот же Neuralink от Илона Маска, который по размерам — как стопка монет. Да и вводить его так глубоко, как Neuralink, не нужно. Его место — прямо под кожей на голове, между корнями волос. Конечно, установить его — это не просто шапочку с электродами натянуть (такие, как для плавания), но зато из-за своего крошечного размера он совсем не мешает в обычной жизни. По крайней мере, так говорят в самом институте.

Вот так датчик выглядит между волосяными фолликулами. Фото: В. Хонг Йео / Технологический институт Джорджии

«Я давно думал, что нам нужны датчики для НКИ получше, — делится Хонг Йео, ведущий автор исследования и профессор местной Школы машиностроения. — И понял: если чуть-чуть проникнуть под кожу, как бы обойдя волосы за счет миниатюрности сенсора, то качество сигнала можно резко повысить, ведь мы будем ближе к источнику, а значит, и помех будет меньше».

В статье Йео с коллегами пишут, что первые тесты датчика очень даже обнадёживают. Прибору удавалось стабильно и точно ловить сигналы мозга целых 12 часов кряду, и — вы только представьте — интерфейс правильно распознал 96,4% сигналов, пока люди просто ходили, бегали или стояли. Те, кто участвовал в тестах, смогли даже силой мысли полистать контакты в телефоне и позвонить кому-то в дополненной реальности (ДР).

Кстати, о дополненной реальности — это лишь одна из областей, где такая технология может выстрелить. Ведь сегодня даже умные очки и другие ДР-гаджеты пока довольно ограничены. Часто ими нужно управлять голосом, а это, согласитесь, не всегда удобно — скажем, на людях или когда вокруг тихо. А представьте: щелкнуть фото или поискать что-то в сети, просто подумав об этом. Вот это сделало бы дополненную реальность куда приятнее и незаметнее в использовании.

Но дело не только в развлечениях. Подумайте о медицине. Например, о тех же интерфейсах, которые помогают людям после инсульта снова "говорить", преобразуя сигналы их мозга. Для таких вещей новый датчик — просто находка. Да и для гаджетов, следящих за здоровьем нервной системы, тоже.

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#илон маск #neuralink #мозговой датчик #нейрокомпьютерный интерфейс
Источник: research.gatech.edu
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