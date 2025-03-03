По оценкам исследователей, состояние зрения всех детей изменилось с "юридически слепых" на "слабовидящих", что стало огромным прорывом, качественно улучшившим их жизнь.

Британские ученые добились значительных успехов в лечении редкого генетического заболевания сетчатки, приводящего к слепоте в раннем детстве. Их экспериментальная методика, основанная на принципах генной терапии, позволила частично вернуть зрение нескольким маленьким пациентам, страдающим от врожденного амавроза Лебера 4-го типа (LCA4).

Врожденный амавроз Лебера — это группа наследственных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей потерей зрения, часто приводящей к полной слепоте. LCA4, в частности, обусловлен мутациями в гене AIPL1. Этот ген играет критически важную роль в развитии и поддержании работоспособности фоторецепторов – клеток сетчатки, отвечающих за восприятие света. Дефектный ген AIPL1 приводит к нарушению формирования и функционирования фоторецепторов, вызывая серьезные нарушения зрения, вплоть до полной неспособности воспринимать свет, уже с первых месяцев жизни.

Революционность подхода, разработанного в Лаборатории офтальмологии Университетского колледжа Лондона, заключается в использовании специально сконструированного вируса-вектора. Этот вирус, неспособный вызывать заболевание, служит "транспортным средством" для доставки здоровых копий гена AIPL1 непосредственно в клетки сетчатки глаза. Многолетний опыт применения аденоассоциированных вирусов (AAV) в генной терапии подтверждает безопасность и эффективность такого метода доставки генетического материала. Оказавшись внутри клеток, "здоровый" ген AIPL1 замещает мутировавший, что позволяет восстановить нормальную работу фоторецепторов и остановить дегенеративные процессы в сетчатке. Подробные результаты этого новаторского исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале The Lancet в феврале текущего года.

В первом этапе клинических испытаний приняли участие четверо детей в возрасте от одного года до трех лет. Всем им была сделана инъекция препарата, содержащего "правильный" ген, в один глаз. Выбор пациентов младшего возраста был продиктован стремлением начать лечение до того, как произойдут необратимые изменения в сетчатке, сохранив и усилив остаточное зрение. В течение нескольких лет после процедуры врачи тщательно отслеживали состояние здоровья и зрительные функции детей, используя разнообразные тесты, измеряющие способность различать цвета, формы и интенсивность света.

Изображение, демонстрирующее ребенка, прошедшего курс генной терапии LCA4, в процессе выполнения задания: он определяет местоположение небольшого белого предмета на темном фоне. Источник: Michaelides et al, The Lancet/DOI 10.1016/S0140-6736(24)02812-5

Результаты превзошли ожидания: у всех детей, прошедших лечение, наблюдалось значительное улучшение зрительных функций в пролеченном глазу, в то время как в не пролеченном глазу зрение продолжало ухудшаться, вплоть до полной потери световосприятия. Улучшения проявились в способности выполнять повседневные задачи: дети смогли сортировать предметы по цвету, следить за движущимся источником света, ориентироваться в пространстве и даже рисовать. По оценкам исследователей, качество жизни пациентов кардинально изменилось, поскольку они перешли из категории "юридически слепых" (определение, подразумевающее значительную потерю зрения и дающее право на социальную поддержку) в категорию "слабовидящих".

Вдохновленные успехом первой фазы, исследователи приступили ко второму этапу клинических испытаний, в котором участвуют уже семеро детей. На этот раз генная терапия применяется к обоим глазам. Хотя окончательные результаты второго этапа еще не опубликованы, ученые выражают оптимизм и уже сейчас изучают возможности для более широкого внедрения этого перспективного метода лечения. Это дает надежду многим семьям, столкнувшимся с проблемой наследственной слепоты у детей.