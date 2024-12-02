Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
В России задержали одного из самых разыскиваемых киберпреступников в списке ФБР
США еще в 2023 году выдвинула против него обвинения, заявив, что он участвовал в распространении вредоносных программ LockBit и Babuk, а также предлагали 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту.

Российские правоохранительные органы задержали одного из самых разыскиваемых киберпреступников в списке ФБР. Михаил Павлович Матвеев известен в даркнете под псевдонимами "Wazawaka" и "Boriscelcin", и предположительно связан с деятельностью печально известных программ-вымогателей LockBit и Babuk. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в экспертном сообществе, поскольку в России обычно не занимаются преследованием собственных граждан, замешанных в киберпреступлениях, если их деятельность направлена против недружественных стран.

В США еще в 2023 году объявили Матвеева в розыск, обвинив его в организации масштабных кибератак на американские больницы, школы, некоммерческие организации и государственные учреждения. ФБР оценило информацию, которая могла бы привести к его поимке, в 10 миллионов долларов. Тем не менее, задержание было произведено в Калининграде силами местного МВД и прокуратуры по обвинению в разработке и использовании программ-вымогателей против коммерческих структур на территории России. Официально сообщается, что следствие собрало внушительную доказательственную базу, и дело передано в суд.

Примечательно, что до сих пор российские правоохранительные органы не были замечены в активном преследовании собственных хакеров, особенно если их деятельность не затрагивала интересы самой России или стран СНГ. Существует мнение, что российские власти закрывали глаза на деятельность хакеров, нацеленных на западные компании и организации, рассматривая их как инструмент в геополитической борьбе. Однако арест Матвеева, а также недавнее осуждение членов хакерской группировки REvil, заставляют пересмотреть эту точку зрения.

REvil, к слову, была одной из самых влиятельных хакерских группировок своего времени, ответственной за ряд громких атак, включая взлом поставщика программного обеспечения Kaseya и атаку на производителя продуктов питания JBS Foods. По некоторым данным, аресты членов REvil произошли после личного обращения президента США Джо Байдена к Владимиру Путину. Однако, в случае с Матвеевым, прямой связи с американскими властями вряд ли стоит ожидать.

Единого мнения о причинах ареста Матвеева нет. Одна из версий гласит, что он мог перейти черту, начав атаковать российские компании. Другая версия предполагает, что Матвеев стал жертвой внутриведомственной борьбы в российских силовых структурах. Известно, что он имел связи с группировкой EvilCorp, которая, в свою очередь, близка к определенным кругам в Кремле. Не исключено, что арест Матвеева – это попытка одного из ведомств ослабить влияние конкурирующей группировки.

Существует и третья "западная" версия, связанная с экономическими трудностями, которые испытывает Россия из-за проведения специальной военной операции на Украине и международных санкций. По мнению некоторых американских экспертов, российские власти могли решить "национализировать" доходы от киберпреступности, обложив хакеров своеобразным налогом или вынудив их поделиться частью своих доходов. Учитывая, что группировка хакеров требовала миллиардные выкупы, а основная часть их активов хранится в криптовалюте, которая значительно выросла в цене за последний год, такая версия выглядит вполне правдоподобно. Возможно, Матвеев просто не поделился вовремя, и российские власти решили напомнить ему о правилах игры. Как бы то ни было, этот арест демонстрирует, что российская политика в отношении киберпреступности претерпевает изменения, и хакерам, возможно, придется пересмотреть свои отношения с властями.

#россия #сша #хакер #фбр #lockbit #babuk #михаил матвеев
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Глава банка ВТБ Костин: курс доллара закрепится на уровне чуть выше 100 рублей
США усиливают санкции против Китая, ограничивая экспорт чипов в Китай
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
3
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
4
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
1
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
6
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
5
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
9
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
11
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
Российские ученые представили новый источник излучения для EUV-литографии
3
ASUS представит свою материнскую плату X870 стандарта BTF
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
17
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
35
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
52
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
7
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
5

Сейчас обсуждают

Игорь Иванов
18:09
С этими автокранами всегда непонятки. 4000 тонн, это на какую высоту? Под каким углом? На каком расстоянии от шасси? В статье тоже данные не понятны: Sany представила готовый автокран, или он только ...
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
Андрей Жуков
18:09
Причём здесь Сервантес?
Энтузиасты из Billet Labs создали компактный ПК с i9 14900K и RTX 4090 похожий на тостер
Александр
18:02
на 4070 урезанная шина в комплекте?
Четыре новые видеокарты Nvidia RTX 50-й серии поступят в продажу в начале 2025 года
Андрей Жуков
18:00
Кто бы этот закон ещё выполнял!
Gigabyte изменила условия гарантийного обслуживания своих видеокарт
EXPrompt
17:59
Китай не является самой передовой авиа державой, всему виной слабое двигателестроение.. это макет и мечты...
Honor X9c Smart позиционируется как устройство среднего класса, имеет узкие рамки и прямой дисплей
Владимир Батюков
17:56
Так на авито ты потому и видишь такие цены, потому что по такой цене карта не продается. В телеге по 280-290 баксов за 3080 это еще с наценкой перекупа, если оптом брать там еще дешевле.
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Backardi
17:55
Да видюхи Сапфир фигня полная, как и амд, перехайпленная амудешниками, т к вендор который только видюхи на базе амд гомночипа делает, у меня были 2 видюхи от сапфира, обе сдохли за год. И МСИ у тебя р...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
cibershot
17:54
На даче работает Xeon E5440 с 4гб, семерка норм бегает. Для ютуба хутюба с игрушками норм хватает
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
Vorvort
17:53
300 Ватт с производительностью 7900 XTX в растре - это из области фантастики.
AMD Radeon RX 8800 XT на 45% опережает RX 7900 XTX в трассировке лучей
Андрей Жуков
17:53
Это всё понятно! Как можно о своём что-то говорить, когда своего вообще ничего нет! Вот совсем! Полный ноль. Вспомнить хотябы скандал с монитором, в котором чип, как оказался совсем ничего не делает. ...
Использование российских печатных плат могут сделать обязательным для электроники из реестра Минпромторга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем