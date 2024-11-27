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Fantoci
Ученые научили клетки записывать свою историю жизнедеятельности в ДНК
Ключом к осуществлению клеточной «летописи» стала технология CRISPR, уже известная своей способностью точно редактировать гены.

Генная инженерия открывает перед научным сообществом захватывающие перспективы. В настоящее время исследователи разрабатывают методы, позволяющие клеткам самостоятельно записывать историю своей жизни в ДНК. Такие технологии обещают перевернуть представления о том, как клетки взаимодействуют между собой, а также раскрыть причины появления ряда заболеваний, помогая лучше понять их происхождение.

На сегодняшний день знания о клеточной жизни можно сравнить с фрагментарным альбомом фотографий. Ученые видят отдельные моменты — деление, оплодотворение, дифференциацию, но эти эпизоды оставляют за собой массу вопросов. Как клетки получают сигналы для выполнения определенной функции? Почему одни становятся участниками болезненных процессов, а другие нет? Как изолированные клетки могут быть связаны общими процессами?

Решение этих загадок может произойти благодаря новой методике, которая позволяет клеткам самим фиксировать свою историю внутри ДНК. Ученые работают над созданием таких систем, используя CRISPR — инструмент для точного редактирования генома. Этот метод уже доказал свою эффективность в лечении сложных заболеваний, улучшении аграрных технологий и проведении генетических исследований. Теперь же CRISPR помогает клеткам создавать внутри себя своеобразные "дневники" событий, которые могут быть прочитаны позже.

Еще десять лет назад биолог Джей Шендура из Университета Вашингтона начал эксперименты с использованием CRISPR для записи ДНК в клетках рыбок данио. Его команда обнаружила, что после деления модифицированные клетки сохраняют небольшие генетические изменения, которые можно сравнить с уникальными штрихкодами. Эти внутренние "шрамы" в ДНК позволяют ученым прослеживать родственные связи между клетками и строить их своеобразное генеалогическое древо.

Следует отметить, что Джей Шендура был не единственным, кто работал над подобной задачей. Команды исследователей по всему миру стремились использовать CRISPR для создания технологии записи истории клеток. Совместными усилиями они разработали систему, которую журналисты окрестили "клеточной пишущей машинкой". Этот метод позволяет фиксировать последовательность событий, происходящих в клетке, прямо в ее геноме.

Суть технологии заключается в том, что "клеточная машинка" создает в ДНК последовательные метки, которые можно расшифровать как хронологию жизни клетки. В недавних экспериментах ученые продемонстрировали, что эта система способна регистрировать тысячи событий в строгом порядке. Такие исследования уже успешно проведены на клетках млекопитающих, включая эмбриональные стволовые клетки мышей и фибробласты, которые играют ключевую роль в создании соединительной ткани.

Хотя технология записи клеточной истории пока находится на этапе разработки, она уже открывает широкие перспективы. В будущем ученые смогут анализировать генетические "штрихкоды", чтобы понять, как и почему клетка становится участником патологического процесса, а также прослеживать роль клеточного происхождения в наследственных заболеваниях. Более того, один из исследователей предположил, что однажды люди смогут использовать такие технологии для мониторинга своего здоровья и предотвращения болезней на ранних стадиях.

Таким образом, клеточная "память" может стать ключом к новым открытиям в медицине и генетике, сделав лечение более точным и эффективным.

#днк #crispr #клеточная машинка
Источник: nytimes.com
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Новое исследование - роль РНК в формировании строительных блоков жизни
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