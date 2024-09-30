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Fantoci
Хакеры смогли удаленно открыть автомобили Kia, просто отсканировав номерной знак
Уязвимость в системе Kia Connect позволяет удаленно управлять автомобилями.

В эпоху цифровых технологий комфорт зачастую идет рука об руку с потенциальными угрозами. Недавнее исследование в области кибербезопасности автомобилей марки Kia наглядно это продемонстрировало, вскрыв серьезные проблемы в популярной системе удаленного доступа Kia Connect.

Группа из четырех специалистов по информационной безопасности разработала мобильное приложение, способное получить контроль над автомобилями Kia, оснащенными системой Kia Connect. Для этого им требовалось лишь отсканировать номерной знак транспортного средства. Уязвимость затронула модели, выпущенные с 2014 года, причем чем новее автомобиль, тем шире оказывался спектр доступных функций.

Выявленные возможности "взлома" впечатляют своим масштабом. Исследователи смогли отслеживать местоположение автомобиля через GPS, дистанционно управлять двигателем, дверными замками, освещением и звуковыми сигналами. Более того, они получили доступ к камерам кругового обзора, что создает серьезную угрозу приватности владельцев.

Особую тревогу вызывает тот факт, что хакерам удалось заполучить персональные данные владельцев: имена, адреса электронной почты, пароли от Kia Connect, номера телефонов и физические адреса. Примечательно, что даже отсутствие активной подписки на сервис Kia Connect не защищало от утечки этой информации.

Единственным препятствием для потенциальных злоумышленников оставалась система иммобилайзера, предотвращающая угон автомобиля без ключа. Однако стоит отметить, что и эта защита не является абсолютно защищенной - известны случаи обхода подобных систем.

Сэм Карри, один из исследователей, подчеркнул простоту эксплуатации уязвимости. По его словам, для реализации атаки достаточно базовых знаний в области программирования. Это поднимает вопрос о качестве систем безопасности, внедряемых крупными автопроизводителями.


Обнаруженная уязвимость открывает пугающие перспективы. Карри привел пример: недоброжелатель мог бы отследить и взломать автомобиль любого водителя, просто зафиксировав его номерной знак в дорожном конфликте. Такой сценарий превращает обычное вождение в потенциальную угрозу личной безопасности.

Важно отметить, что исследователи действовали этично. Они уведомили Kia о проблеме в июне, и к августу уязвимость была устранена. Тестирование проводилось на автомобилях друзей, семей исследователей, а также на неиспользуемых машинах в прокатных агентствах и автосалонах, без риска для реальных владельцев.

Данный случай поднимает важные вопросы о балансе между удобством и безопасностью в современных автомобилях. Производители стремятся предоставить владельцам максимум возможностей, таких как удаленный запуск двигателя в холодную погоду. Однако эти же функции могут стать "ахиллесовой пятой" всей системы безопасности транспортного средства.

Важно отметить, что ситуация с автомобилями Kia – не единичный случай. Подобные системы используются многими автопроизводителями, и некоторые из них уже подвергались успешным атакам. Это указывает на системную проблему в отрасли, где погоня за инновациями может опережать внимание к кибербезопасности.

Для рядового автовладельца эта история служит напоминанием о необходимости осознанного подхода к использованию "умных" функций своего автомобиля. В то же время, основная ответственность за безопасность лежит на производителях. Им предстоит найти оптимальный баланс между удобством и защищенностью своих продуктов.

В заключение стоит отметить, что подобные исследования, проводимые этичными хакерами, играют критическую роль в выявлении и устранении уязвимостей до того, как ими воспользуются злоумышленники. Это подчеркивает важность сотрудничества между экспертами по безопасности и автопроизводителями для создания действительно безопасных и комфортных транспортных средств будущего.

#хакеры #kia #хакерская атака #kia connect #автомобили kia
Источник: pcworld.com
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Автомобили Kia, выпущенные после 2014 года, мог взломать любой школьник
Kia устранила проблему безопасности, затрагивающую миллион автомобилей
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