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Fantoci
Обнаружены доказательства существования огромных запасов жидкой воды в средней коре Марса
Новые данные указывают на наличие жидкой воды на Марсе, что дает надежду на существование внеземной жизни.

Долгое время считалось, что вода на Марсе существует преимущественно в форме льда — на полюсах, в глубинах экваториальных регионов и на вершинах высоких вулканов. Однако группа ученых из Калифорнийского университета обнаружила новые признаки наличия жидкой воды на Красной планете. Согласно их исследованию, опубликованному в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, значительные объемы жидкой воды могут находиться в средних слоях марсианской коры.

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Данная гипотеза основана на анализе данных, полученных марсианским посадочным аппаратом NASA InSight. За четыре года работы аппарат собрал уникальную информацию о сейсмической активности и гравитационном поле Марса. Используя эти данные, исследователи создали модель внутренней структуры планеты. Результаты моделирования указывают на присутствие слоя пористых пород, насыщенных жидкой водой, которые расположены в средней коре Марса.

Если эта гипотеза подтвердится, она может кардинально изменить наше понимание марсианской гидросферы. Присутствие жидкой воды в недрах планеты не только объясняет некоторые загадочные особенности ее геологии, но и существенно повышает шансы на обнаружение следов прошлой или даже существующей микробной жизни.

Иллюстрация, показывающая насыщенную водой среднюю кору, которая может существовать под поверхностью Марса.

Важно отметить, что эта теория согласуется с недавними открытиями марсохода Curiosity, который обнаружил свидетельства присутствия воды на поверхности Марса в далеком прошлом. Это указывает на сложную и динамичную историю воды на планете, которая могла создать условия для зарождения и развития жизни.

Новое исследование имеет далеко идущие последствия для будущих марсианских миссий. Оно не только открывает новые направления для поиска следов жизни, но и может повлиять на планирование будущих пилотируемых экспедиций. Наличие доступных водных ресурсов в недрах планеты может стать ключевым фактором для обеспечения длительного присутствия человека на Марсе.

Таким образом, открытие потенциальных резервуаров жидкой воды в марсианской коре знаменует новую эру в исследовании Красной планеты. Оно не только расширяет наши представления о гидрологическом цикле Марса, но и дает надежду на обнаружение внеземной жизни в Солнечной системе. Будущие миссии, несомненно, сосредоточат свои усилия на изучении этих водных резервуаров, что может привести к революционным открытиям в области планетологии и астробиологии.

#марс #красная планета #внеземная жизнь
Источник: pnas.org
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