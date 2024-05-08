Команда ученых считает, что они открыли «алфавит» кашалотов, внедрив технологии машинного обучения в общение китообразных.

Ученые опубликовали результаты нового исследования под названием "Контекстная и комбинаторная структура вокализаций кашалотов", в котором подробно описывается «алфавит» огромных морских обитателей.

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Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) и проекта CETI совершили прорыв в понимании общения китообразных. Следует отметить, что к китообразным относятся следующие виды: киты, дельфины и морские свиньи. Итак, что же они сделали? Исследователи взяли за основу так называемые "коды" - последовательности различных лингвистических вокализаций, изучаемых в течение десятилетий, и применили машинное обучение, чтобы расшифровать их "содержание".

Согласно опубликованным отчетам, в исследовании использовались 8800 "кодов" кашалотов, собранных исследователем Шейном Геро во время пребывания у берегов Доминики - небольшого карибского острова. Эти коды были применены к алгоритму машинного обучения с учетом контекстных деталей посредством использования музыкальной терминологии.

Ученые также добавили в уравнение такие параметры, как темп, ритм, орнаментация и рубато. По их мнению, применение музыкальной терминологии позволило выделить отдельные звуки кашалотов и составить фонетический алфавит.

«Составленный фонетический алфавит позволил систематически объяснить наблюдаемую вариативность в структуре кодов. Мы полагаем, что это, возможно, первый случай за пределами человеческого языка, когда коммуникация демонстрирует лингвистическую концепцию двойного членения. Это означает, что набор отдельных бессмысленных элементов может быть объединен в более крупные осмысленные единицы, подобно объединению слогов в слова», — рассказала изданию TechCrunch директор CSAIL Даниэла Рус.

«Наши результаты показывают, что "вокальные партии" кашалотов образуют сложную комбинаторную систему коммуникации: кажущийся произвольным набор типов кодов может быть объяснен комбинациями ритма, темпа, рубато и элементов орнаментации. Сложные комбинаторные системы вокализации крайне редки в природе, однако их использование кашалотами показывает, что они не являются исключительно человеческими и могут возникать под воздействием совершенно разных физиологических, экологических и социальных факторов», - говорится в исследовании.