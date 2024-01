Блоги Fantoci

Компания Tack One выпустила новое устройство для отслеживания местоположения - Tack GPS Plus. Эта новейшая модель непрерывно передает данные о координатах человека через сети LTE-M, позволяя отслеживать перемещение людей и объектов в любой точке земного шара. Tack GPS Plus оснащен технологией Indoor Elevation Finder для ускоренного поиска пропавших людей внутри многоэтажных зданий.

