Компания Tack One выпустила новое устройство для отслеживания местоположения - Tack GPS Plus. Эта новейшая модель непрерывно передает данные о координатах человека через сети LTE-M, позволяя отслеживать перемещение людей и объектов в любой точке земного шара. Tack GPS Plus оснащен технологией Indoor Elevation Finder для ускоренного поиска пропавших людей внутри многоэтажных зданий.

Компания Tack One добавила в свой модельный ряд трекер Tack GPS Plus для отслеживания местоположения людей по всему миру. Этот 30-граммовый трекер имеет кнопку экстренного вызова, при нажатии которой устройство отправляет сигнал тревоги и начинает передавать непрерывный поток данных о местонахождении владельца. Кроме того, улучшенная модель Plus обладает функцией Indoor Elevation Finder, которая ускоряет поиск потерявшихся людей и объектов в многоуровневых зданиях.

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В отличие от трекеров без сотовой связи, которые перестают работать, как только выходят за пределы радиуса действия сопряженных смартфонов, сотовые трекеры имеют гораздо больший радиус действия. Tack GPS Plus продолжает работать в помещении и на улице, то есть везде, где есть покрытие сети LTE-M по всему миру. Данные о местоположении собираются с помощью искусственного интеллекта из потоков данных LTE-M, Wi-Fi и GPS, а частота обновлений местоположения настраивается от одного раза каждые 2 минуты до одного раза каждые 4 часа. Тарифный план сотовой связи будет зависеть от страны и конкретного мобильного оператора.

Будь то угнанная машина, похищенный ребенок или заблудившийся пациент с деменцией - обладатели Tack Plus имеют гораздо больше шансов отыскать пропавших. Лица, осуществляющие уход за престарелыми, и родители непослушных детей будут рады возможности создавать геозоны, которые автоматически оповещают, когда пациенты и дети удаляются слишком далеко.

Трекер поставляется с аккумулятором, рассчитанным на 30 дней работы, в защищенном от атмосферных воздействий тонком корпусе толщиной 17 мм, который меньше половины размера кредитной карты. Tack GPS Plus можно прикрепить к рюкзаку и ремню с помощью ремешка.

Tack GPS Plus уже доступен по рекомендованной розничной цене 79 долларов в интернет-магазине Tack One и появится в середине января на Amazon.