Как выяснилось, только один художник использовал искусственный интеллект, но компания решила пресечь это на корню.

Менее года назад в интернете начали появляться первые изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. На данный момент подобного искусства в интернете накопилось предостаточно, речь о тысячах изображений. Сейчас искусственный интеллект используют, как начинающие, так и признанные художники, которые не хотят тратить десятки часов своего времени, потому что нейросети рисуют изображения за считанные минуты. Художники, работающие над настольной ролевой игрой Dungeons & Dragons (D&D), ничем не отличаются. Компания D&D Beyond, занимающаяся изготовлением изображений, наборов инструментов и других дополнительных материалов для игры, сообщила в выходные, что отныне не будет разрешать своим заказным художникам создавать визуальные элементы D&D.

Согласно заявлению, опубликованному в субботу в соцсети X (ранее Twitter), D&D Beyond не знала, что один из ее художников использовал искусственный интеллект для создания изображений в будущей книге компании. Художник, имя которого осталось неназванным, но известно, что он проработал с D&D Beyond почти десять лет, использовал художественный генератор искусственного интеллекта, чтобы сгенерировать рогатого гиганта, владеющего массивным топором. Существа в D&D все вымышленные по своей задумке, поэтому странный нереалистичный дизайн великана мог легко остаться незамеченным. Однако некоторым фанатам показалось, что текстуры не проработаны, а размер топора непропорционален персонажу. В поисках ответа они обратились к социальным сетям.

Это заказанное изображение якобы было создано с использованием искусственного интеллекта. Изображение: D&D Beyond

Эксперты сразу заявили, что изображение конечно же было создано искусственным интеллектом. «Сегодня нам стало известно, что художник использовал искусственный интеллект для создания иллюстраций для будущей книги Bigby Presents: Glory of the Giants», — написали в D&D Beyond. «Хотя мы не знали о решении художника использовать искусственный интеллект в процессе создания этих заказанных произведений, мы обсудили [это] с ним, и он не будет использовать ИИ для работы Wizards в будущем». Компания добавила, что обновит процесс проверки и руководство для художников, чтобы гарантировать, что заказанные изображения не являются продуктом искусственного интеллекта.

На сегодняшний день это не первый случай, когда компания или разработчики запрещают использовать искусственный интеллект для генерации изображений. В прошлом году художественные форумы начали запрещать изображения, созданные искусственным интеллектом (или, по крайней мере, требовать, чтобы художники указывали, когда они использовали искусственный интеллект для создания определенных изображений). В июне Valve начала отклонять заявки на игры, в которых использовались материалы, созданные искусственным интеллектом, сославшись на проблемы с интеллектуальной собственностью. Хотя некоторые крупные хостинги изображений, по-видимому, готовы столкнуться с возможными проблемами, другие предпочитают быть осторожными и отказываются публиковать что-либо, к чему приложил свои маленькие генеративные ручонки искусственный интеллект. Учитывая, что D&D Beyond принадлежит Wizards of the Coast, которая, в свою очередь, принадлежит крупному развлекательному бренду Hasbro, легко понять, почему эта конкретная компания выбирает второй вариант.