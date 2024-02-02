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Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год

Сегодня хочется поговорить об очередной фейле Microsoft и доминации PlayStation на игровом рынке
[ ] для раздела Блоги
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31 января прошла State of Play 2024 от японской корпорации. Показали несколько игр на ближайшее время для консолей PlayStation. Рядовое событие, сущность которого раскрывается в полной мере, если провести прямое сравнение с конкурентом. Осветим сегодня три события в короткой заметке.

Предисловие

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30 января вышли квартальные отчеты Microsoft с феноменальным ростом показателей выручки игрового подразделения. В западном комьюнити начались споры о "реальности" произошедшего. Одни говорят, что прибавка составила 61% и это ачешуительные новости. Другие рассказывают, что роста никакого нет, так как к финансам Xbox прибавилась цифры ABK (Activision Blizzard King). Где истина? Предлагаю сравнить 2 игровых презентации от конкурентов. Они расставят все точки над i.

Цифры, что доступны общественности

Microsoft любит прятать информацию за тонной бесполезной информации. Старается желаемое выдать за действительное. Квартальный отчет по цифрам говорит, что выручка за 2 квартал 2024 финансового года выросла на $2,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Это один из последних отчетов кампании Бобби Котика. ДО выхода Diablo IV.

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Разница составила те самые, стандартные показатели приобретенных активов.

Еще один показатель - это рост выручки от продажи игровых консолей на 3%, что выглядит совсем смешно. Из пояснений указывается, что повышение произошло за счет роста средней стоимости продаваемых устройств. Для тех, кто не в теме: Microsoft повысила цены на свои консоли в 2023 году во многих регионах на 10-15%.

Developer_Direct 2024

Microsoft отстрелялась 18 января 2024 года. За 13 дней официальный ролик просмотрело 1 100 тысяч человек. Представили 5 среднебюджетных игр различных жанров. Долгострои, о существовании которых было известно более трех лет. Сухая статистика с привкусом песка на зубах.

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State of Play 2024

Sony провела свою презентацию 31 января 2024 года. За 7 часов ее просмотрело 1 800 тысячи человек. Представили 15 игр различной направленности и бюджета. Ударными стали Death Stranding 2, Stellar Blade и Rise of the Ronin. Свежий взгляд на старые проекты.


Официальная презентация

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Два приведенных ролика и число их просмотров - это яркий показатель в заинтересованности платформами. Негласное голосование среди существующих и будущих потребителей. Оба ролика приведены с официальных каналов для американского рынка. Именно там у Xbox самые сильные позиции и максимально лояльная аудитория. Но даже при таком раскладе у Фила Спенсера проигрышная позиция. На этом сравнение можно было бы и закончить.

Ментальная гимнастика и предвзятое отношение

Существует такая каста людей, как "фанаты". Не люди, искренне любящие игры, а зарабатывающие на хайпе и скандалах. Громкие и суетливые. Чем шумнее их поведение, тем актуальнее вопрос. Они кричат и вопят на каждом углу. Несут чушь и приправляют "шалостями". Как пример - два крупных русскоговорящих стримера по игровой тематике. Один - фанат игр Mr. Cat. и противовес в лице DeadP47. 


Специально подобрал похожие образы на превьюшках. Но между героями принципиальная разница. Один - истинный фанат игр и обожает их всеми фибрами своей души, второй - крикливый любитель скандалов. Скажу больше. Mr. Cat прошёл Starfield вдоль и поперек, изучил каждый камень и зрители сказали ему за это спасибо.

К чему приведен был этот пример? Очень просто. В последние три года появилась лавина тявкающих лидеров мнения, что животрепещуще рассказывают о различных событиях в игровом мире. Одни успешно осуществляют свою деятельность, другие не очень. Но общая черта и побочные эффекты их деятельности накладываются на всех. Для них белое - это черное. Мягкое примешивается к теплому. В противовес "фанатствующим" крикам есть холодная статистика. Цифры и факты.

Сравнение презентаций

Microsoft пригласила 1 стороннюю студию с бюджетной игрой Visions of Mana. Отличная серия игр, о которой не слышали 99% геймеров. Бюджетненько и со вкусом. К Sony на огонек заглянули 6 проектов от сторонних издательств. (Judas, V Rising, Dave The Diver, Sonic X Shadow Generations, Zenless Zone Zero, Foamstars) не шедевры, но стоят внимания для прожжённых геймеров. Почему Microsoft не смогла пригласить больше разной "мелочовки" остается загадкой. Деньги есть или они только на бумаге?

Орудия главного калибра со стороны "мелкомягких" обозначились 4 проектами. Один, с натяжкой, можно назвать блокбастером и три дешевенькие поделки от студентов после учебы. И всем проектам есть достойный ответ у конкурента:

Microsoft ответ Sony

Saga Hellblade II

 Rise of the Ronin

Avowed

 Stellar Blade

Ara: History Untold

 Helldivers 2

Indiana Jones and the Great Circle

Silent Hill 2 и Silent Hill: The Short Message

 

Но проекты и глубокий кошелек Sony на обозначенных анонсах не закончился. Осталась тяжелая артиллерия и будущий шедевр.

Хидео Кодзима

Гений, способный удивлять всех и каждого. Можно долго разговаривать и судачить над решениями маэстро. Сегодня нет успешных и стабильно выпускающих качественные продукты геймдизайнеров. Первая часть Death Stranding получила смешанные оценки на старте и критиковалась многими пользователями. На метакритик оценка от геймеров составила жалкие 74 балла. Посредственность, вместо величия. А вот через два года в Steam показатель вырос до 93%. Одна из самых высоко оцененных игр из крупнобюджетных блокбастеров. Не для всех и каждого.

Легендарный творец создает шедевры. Не все их могут понять, но высочайшее качество исполнения говорит само за себя. Продолжение было ожидаемым, но ни кто не ожидал ТАКОГО!!! Самурай с электрической гитарой? Говорящая кукла в стиле стоп-моушен? Сумасшедшая атмосфера? Все то же самое, но больше, круче и безумнее чем раньше.

В сухом остатке

Microsoft показывает 5 игр за 42 минуты. Sony демонстрирует 15 игр за 43 минуты. У Microsoft один гарантированный хит. У Sony три гарантированных хита. Отдельно упомяну Dragon’s Dogma II. Мультиплатформа для всех и каждого. До написания этих строк был уверен, что это временный эксклюзив PlayStation.  Только фишка состоит в том, что остальные геймеры не изучают "подводные камни", они действительно будут думать, что поиграть можно только на японской приставке.

Послесловие

На старте 2024 года прошли 2 презентации и одна компания провела ее значительно лучше другой. Вопрос о величии Xbox, что идет из красивых циферок финансового отчета, рушится как карточный домик. Мы можем вспомнить шутку "надо немного подождать", но отвечу другой шуткой "времени на раскачку нет". Приобретая дорогие активы, Xbox не стала богаче. Огромные вложения не видны в Microsoft Store и на презентациях. Вроде Xbox вывезли из болота, но болота из Xbox вывезти забыли.


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microsoft xbox series x xbox game pass фил спенсер sony playstation 5 васютин death stranding 2 rise of the ronin state of play developer_direct
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