Десять лет назад вышла Xbox one. Спустя некоторое время - ее улучшенная версия в лице Xbox one S. Морально устаревшее устройство с непонятными перспективами после окончания поддержки. На первый взгляд может показаться, что все очень плохо. Но это только на первый взгляд [Смайлик с большой улыбкой].

Предисловие

Из раза в раз мне приходится повторять одни и те же слова: "Игровые приставки - это устройства для бюджетного гейминга". Это основа основ всей философии консольных развлечений. Это БАЗА, от которой исходят все принимаемые решения. Консоль будет актуальна до тех пор, пока на ней поддерживают вашу любимую игру и по ней работают сервера. Если у вас нет денег, а вы любите играть в Fortnite, то зачем вам дорогая Xbox series X? Консоли - это простота и понятность при правильном расставлении приоритетов.

Черная пятница и новогодние праздники

Через неделю начинаются праздничные распродажи и суета с подбором подарков. Многие родители желают порадовать себя и близких. Не знаю почему, но с 25 декабря сметаются все игровые устройства на рынке, и ценник летит в космос. Не имеет значения, о чем идет речь. Все игровые консоли разбираются в любом состоянии. Да же старушки Xbox 360 и PlayStation 3 исчезают из продажи. Если вас посещают мысли о новогодней елке и празднике, то с железом стоит определиться заранее.

Steam Deck

Изначально намеревался поговорить об этой консоли и играх на ней, но не многие оценят иронию происходящего. Производительность устройства - примерно 1,6 терафлопс. Только с небольшим уточнением. Это показатель при потреблении 15 ватт и без нагрузки на процессор. В обычном режиме производительность колеблется в районе 1,2 терафлопс. Нельзя сравнивать устройства разных архитектур, но подавляющее число старых игр не использует современные особенности и разрабатывались под старые процессоры, так что сравнение актуально. Cyberpunk 2077 на консолях от Microsoft и Valve работает примерно одинаково - в 720р и 30 кадрах с небольшим мылом.

Портативка от Гейба Ньюэла была приведена как пример, что низкая производительность устройства для многих не является негативным фактором. Там маленький экранчик и не видны артефакты? Ну так подключайте консоль к маленькому монитору в 19" и разрешении 1366*768 и ничего не заметите.

Цена

Самый главный критерий при выборе данного устройства. Именно она определяет привлекательность Xbox one S в 2023 году. Обвес и дополнительные платные игры увеличивают ценность устройства. Простой ответ про реалии 2023 года. Прайс сильно зависит от города. Чем он больше, тем ценник ниже. Для двух миллионного Минска оптимальным считается $150 США за комплект с 2 геймпадами. Дополнительные игры, зарядки, аккумуляторы могут поднять стоимость до $200 США. Выше начинается планка с PlayStation 4 slim и Xbox one X. Еще чуть-чуть добавить и появляются предпосылки для покупки Xbox series S и PlayStation 4 Pro.

Для кого будет интересна Xbox one S

Diablo III на консолях xbox 360 вышла 3 сентября 2013 г. Развитие игры свернули перед стартом Diablo IV 23 июля 2021. Онлайн сервера работают 10 лет после старта игры и выхода Xbox one. Восьмое поколение консолей построено на x86 архитектуре и еще долго будет поддерживаться играми сервисами.

Из всего выше сказанного можно смело утверждать про Minecraft, FIFA, Fortnite, Path of Exile 2, WoT, Warframe и подобных - они будут жить и радовать своих поклонников на "морально" устаревших платформах. Если вы человек с сильно ограниченным бюджетом, то онлайн игры будут развлекать вас неопределенно долгое время.

Во что поиграть на Xbox one S

Три тысячи игр к вашим услугам. Интересных с хорошей картинкой значительно меньше. Но я бы остановил свой выбор на виртуальных радостях для двоих. Разделенный экран слабо представлен на персональных компьютерах, но на Xbox one S существует самая большая библиотека таких игр. Вышли давно. Стоят меньше пачки чипсов. Если в доме есть ребенок - никому не нужная Xbox one S превращается в безальтернативный вариант за мало денег.

Кроссплей

Cross-platform play - совместная игра между разными платформами. Самый яркий представитель - Fortnite. Пользователи с мобильных устройств могут играть с пользователями консолей. Помимо самой игры, у этого явления есть еще одна особенность - установочная база игроков. Издатель может закрыть поддержку, если на определенной платформе играет мало пользователей и содержание серверов не окупается, но в данном случае складывается платежеспособная база из нескольких сегментов. Это надежный базис долголетия игры, а с ним и поддержка платформы.

Технические характеристики

Производительность устройства сравнима с системным блоком на i3 четвертого поколения и видеокартой GT 1030. Не писк моды, но достаточно для всех сессионок и многих блокбастеров "на минималках". Если у вас не было дорогого игрового ПК с топовым железом, то картинка в 2023 году не сильно расстроит. Подключать консоль к большому 4к экрану не стоит, а вот к 23" монитору у вас на рабочем столе - очень даже.

Личное использование

Xbox one S стоит в детской комнате и подключена к маленькому 22" телевизору. Дети играют только в выходные и на каникулах. При огромной библиотеке, запускают только пару игр. Что в школе популярно, то и дома запускается. Для себя запускал в последнее время world of tank для выполнения дейликов и Diablo II: Resurrected с распродажи оценил. После Xbox one X смотрится слабо. На маленьком экране не заметно, а вот с телевизором в 55" потекли слезки.

Дополнительные функции

Грех не упомянуть. Раньше большую популярность обрели андроид ТВ приставки с мультимедийными функциями. Через мои руки прошло пару десятков устройств. Телевизоры, купленные в 2009-2015 года, морально устарели и плохо воспроизводят онлайн контент в браузере. Ютуб лагает, а Нетфликс не везде доступен. Xbox все еще может работать в режиме ТВ-ТВ-ТВ, как нам и обещали в 2013 году. Мышка и клавиатура работает во многих приложениях и играх. Определяется любая веб-камера автоматически. Кроме игр, можно воспользоваться мультимедийными функциями или поработать через браузер в гугл документах. Устройство не станет полноценной заменой ПК, но может удовлетворить 80% потребностей рядового пользователя.

Послесловие

Кратко подводя черту, хочется сказать, что актуальная Xbox series S - это устройство до $200 США с двумя геймпадами и несколькими платными играми. Она все еще может воспроизводить ВСЕ онлайн проекты и сессионки и долгое время будет поддерживаться в этом направлении. Компактность устройства и брендовая сборка дает "пять очков форы" любому персональному компьютеру за те же деньги.





