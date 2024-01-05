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BulgarNews
Apple Arcade встречает новый год выпуском Tamagotchi Adventure Kingdom, Cornsweeper и Blackjack
Новые интересные игры добавляются ежемесячно: BEAST – Bio Exo Arena Suit Team и Words in Progress выйдут 1 февраля

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Apple Arcade готовится к очередному невероятному году непрерывной игры, начиная с трех новых игр и более 20 крупных обновлений популярных игр, которые выйдут в этом месяце. Сегодня игроки могут отправиться в эпическое, полезное и ностальгическое путешествие в Tamagotchi Adventure Kingdom; погрузитесь в Cornsweeper, расслабляющее и причудливое переосмысление любимой логической игры-головоломки Minesweeper; и идите ва-банк в блэкджек от MobilityWare+.

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1 февраля игроки смогут отправиться в космическое приключение в BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, уникальной онлайн-игре в жанре экшн 3 на 3, в которой герои-животные управляют мощными механизированными доспехами, и освоить новую интригующую игру-головоломку Words in Progress.

В дополнение к этим новым играм, в этом месяце любимые фанатами игры запускают совершенно новый контент. Компания Hello Kitty Island Adventure, получившая награду App Store Award 2023 года, встречает год Дракона празднованием удачи и фонарей 19 января. Дракон пролетает над Островом Дружбы, оставляя после себя драгоценный драконий жемчуг — знак удачи. Собирайте жемчуг дракона, чтобы получить особые награды на протяжении всего праздника.

12 января Crayola Create and Play+ получит преображение в стиле зимней страны чудес, которое включает в себя ограниченный по времени зимний скин для задания Rainbow Rush, и откроет ежегодную Неделю творчества Crayola — праздник детского творчества и радости, которую оно приносит в обучение. А в Jetpack Joyride 2 игроки могут сесть за руль нового автомобиля «Шар хомяка», надеть облик героя «Камуфляж» и отправиться на водном реактивном ранце в мокрую и дикую поездку.

Cut the Rope 3, Snake.io+, Puzzle & Dragons Story, Cityscapes: Sim Builder, stitch., What the Car?, Samba de Amigo: Party-To-Go и многие другие игры также получат захватывающие обновления в течение месяца. Подписчики могут заглянуть в раздел «Недавно обновленные» в Apple Arcade, чтобы быть в курсе своих любимых игр.

Новые игры, выходящие сегодня, включают:

Королевство приключений Тамагочи (Bandai Namco)

Из самой любимой франшизы виртуальных друзей всех времен вас ждет новое и замечательное путешествие для всех искателей приключений. Отправляйтесь в трогательное приключение в Королевстве приключений Тамагочи, присоединившись к очаровательному герою Маметчи в восстановлении гармонии на планете тамагочи после таинственного удара, потрясшего их мир. Королевство представляет собой холст для игроков, где они могут исследовать причудливые пейзажи, встретить почти 300 очаровательных персонажей тамагочи и построить свой собственный уютный лагерь в дикой природе. Благодаря регулярным обновлениям контента игра предлагает полноценное путешествие, наполненное сюрпризами для игроков всех возрастов.

Кукурузоуборочная машина (wbuttr)

Cornsweeper - это расслабляющее и причудливое переосмысление любимой логической игры-головоломки Minesweeper от ямайского разработчика-одиночки wbuttr. Медитативное умопомрачение, в котором игроки лопают вкусный попкорн и избегают взрывов, и все это под расслабляющий и оригинальный саундтрек в стиле лоу-фай с вкраплениями регги. На игру большое влияние оказало культурное наследие Ямайки, в том числе локализация на местном диалекте патуа.

Блэкджек от MobilityWare+ (MobilityWare)

В Blackjack от MobilityWare+ игроки могут погрузиться в классическую игру и освоить ее тонкости. Выйдите за рамки стандартного выбора Hit or Stand и исследуйте аутентичный игровой процесс с такими опциями, как разделение и удвоение. Игроки могут выбирать свой стол, путешествуя из таких знаковых мест, как Лондон в Барселону, каждое из которых предлагает уникальную игровую атмосферу, поднимаясь вверх по спискам лидеров и демонстрируя свои навыки. Специальные функции, такие как система прогресса за столом, которая позволяет игрокам зарабатывать желанные титулы и открывать новые столы, добавляют дополнительный уровень азарта и достижений.

Игры, которые выйдут 1 февраля, включают:

ЗВЕРЬ: Команда Костюма Арены Био Экзо (О БиБи)

В этой онлайн-игре 3 на 3 с яркими героями и динамичным игровым процессом игроки отправятся в космическое приключение в увлекательной научно-фантастической вселенной, воплощенной в жизнь с яркой, стилизованной графикой и невероятной анимацией. В игре герои-животные управляют мощными механизированными доспехами, известными как ЗВЕРИ. Благодаря доступной игровой механике игроки могут раскрыть своих внутренних чемпионов, плавно переключаясь между ловкими формами ПИТОМа и мощного ЗВЕРЯ, каждый из которых может похвастаться уникальными способностями и оружием. В игре представлен харизматичный список героев, в том числе хитрый кот Клайд, снайперская сова Никс, свирепый бородавочник Расти и эксцентричный единорог GG Nova. Играя в одиночку или в команде с семьей и друзьями, игроки могут участвовать в захватывающих режимах, таких как «Сопровождение», «Хрустальная лихорадка» и «Каждый сам за себя», каждый из которых обещает уникальные повороты и глубину сражений.

Слова в процессе (Gamious)

Words in Progress начинается с семи букв, выровненных по вертикали на экране, и игроки должны объединить эти буквы в слова. Когда буква убирается со своей позиции, пустое место заполняется новой буквой из стопки игрока. Выполняйте различные задания и не дайте стопке писем опустеть и закончить игру. Три режима игры (бесконечный, практика и многопользовательский); чистый, уютный и четкий дизайн; и долгая и стабильная кривая обучения, Words in Progress - это уникальная игра в слова, которая понравится всем возрастам.

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Источник: apple.com
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