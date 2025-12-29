AngryLibrarian
Ревизия электрокара Subaru Solterra внезапно оказалась самым быстрым автомобилем марки
Кудесники из Subaru пытались сделать компактный кроссовер, а получился у них первоклассный гоночный электромобиль. Как тут не вспомнить фригийского царя Мидаса и его "золотой дар"?

Пока одни автопроизводители практически разоряются в попытке произвести произвести на свет божий конкурентоспособные электрокары, другие признанные завоеватели престижных наград на горочных соревнованиях неожиданно для себя ставят беспрецедентные рекорды на своих новинках.

Так произошло с ревизией электрического кроссовера Solterra от Subaru, получившим в версии 2026 года 338 лошадей под капотом и запас хода в 463 километра, которые автомобиль может преодолеть на одной подзарядке. Производитель отмечает, что благодаря системе симметричного полного привода электродвигатель без особого труда передает на все четыре ведущих колеса 438 ньютон-метров крутящего момента.

Однако любопытно в этой истории не то, что модель 2026 года получила возможность заряжаться от проприетарной подзарядки Tesla под названием Supercharger, а заявление компании о том, что машина разгоняется до сотни «менее чем за пять секунд», которое было сделано официальными лицами Subaru.

Я думаю, что журналисты издания Car and Driver не хуже меня знают богатую гоночную историю компании Subaru, а потому отсутствие специфики в словах вчерашних законодателей раллийных мод не на шутку распалило профессиональное любопытство представителей прессы. Так или иначе, а издание протестировало Solterra на гоночном треке и с удивлением для себя отметило, что в версии 2016 года компактный кроссовер разгоняется до ста километров в час за 4,3 секунды.

Это не только значительно быстрее, чем у совместной спортивной разработки Subaru и Toyota под названием BRZ, которая выдает «всего лишь» 5,5 секунд до сотни, но еще и быстрее «заряженной» Subaru Impreza STI S209,что показала на треке 4,4 секунды. Вообще, Solterra оказалась самым быстрым автомобилем марки от нуля до сотни, что издание когда-либо тестировало. 

Проблема тут заключается лишь в том, что Solterra не позиционируется на рынке как гоночный автомобиль, скорее перед нами конкурент Tesla Model Y и Hyunai Iqonic 6, а потому его фантастические гоночные характеристики куда больше походят на головную боль для маркетологов Subaru, нежели чем на рекламное преимущество.

Этим и объясняется стыдливое признание про «менее чем за пять секунд», которое представители компании сделали журналистам. Очевидно, что в Subaru замерили скорость разгона своего компактного электрокара и решили не привлекать к нему внимание. Мало того, что Subaru оставляет за собой возможность представить на рынке «заряженную» Solterra в следующем году, которая скорей всего придется по вкусам представителям сумасшедших скоростей, так в октябре уходящего года компания еще и представила публике концепт полностью электрической версии STI.

Очевидно, что у любимого многими японского бренда есть еще много козырей в рукаве, которые маркетологи предпочли приберечь на будущее. Кстати, STI все-таки смог отыграть очки у Solterra в гонке на четверть мили, поскольку ушедший изначально вперед электрический кроссовер «выдохся» на скорости 161 километров в час, что позволило куда более аэродинамичному S209 его догнать. В итоге оба автомобиля пришли к финишу одновременно с показателем 13 секунд. 

#электроавтомобили #высокие технологии #автомир
Источник: caranddriver.com
Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
17
В США приближаются к окончательной сборке прототипа экспериментального самолёта X-65
3
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
3
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
3

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Pitfalls
01:29
Тут просто глобальная чистка прошла)
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
