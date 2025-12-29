Кудесники из Subaru пытались сделать компактный кроссовер, а получился у них первоклассный гоночный электромобиль. Как тут не вспомнить фригийского царя Мидаса и его "золотой дар"?

Пока одни автопроизводители практически разоряются в попытке произвести произвести на свет божий конкурентоспособные электрокары, другие признанные завоеватели престижных наград на горочных соревнованиях неожиданно для себя ставят беспрецедентные рекорды на своих новинках.

Так произошло с ревизией электрического кроссовера Solterra от Subaru, получившим в версии 2026 года 338 лошадей под капотом и запас хода в 463 километра, которые автомобиль может преодолеть на одной подзарядке. Производитель отмечает, что благодаря системе симметричного полного привода электродвигатель без особого труда передает на все четыре ведущих колеса 438 ньютон-метров крутящего момента.

Однако любопытно в этой истории не то, что модель 2026 года получила возможность заряжаться от проприетарной подзарядки Tesla под названием Supercharger, а заявление компании о том, что машина разгоняется до сотни «менее чем за пять секунд», которое было сделано официальными лицами Subaru.

Я думаю, что журналисты издания Car and Driver не хуже меня знают богатую гоночную историю компании Subaru, а потому отсутствие специфики в словах вчерашних законодателей раллийных мод не на шутку распалило профессиональное любопытство представителей прессы. Так или иначе, а издание протестировало Solterra на гоночном треке и с удивлением для себя отметило, что в версии 2016 года компактный кроссовер разгоняется до ста километров в час за 4,3 секунды.

Это не только значительно быстрее, чем у совместной спортивной разработки Subaru и Toyota под названием BRZ, которая выдает «всего лишь» 5,5 секунд до сотни, но еще и быстрее «заряженной» Subaru Impreza STI S209,что показала на треке 4,4 секунды. Вообще, Solterra оказалась самым быстрым автомобилем марки от нуля до сотни, что издание когда-либо тестировало.

Проблема тут заключается лишь в том, что Solterra не позиционируется на рынке как гоночный автомобиль, скорее перед нами конкурент Tesla Model Y и Hyunai Iqonic 6, а потому его фантастические гоночные характеристики куда больше походят на головную боль для маркетологов Subaru, нежели чем на рекламное преимущество.

Этим и объясняется стыдливое признание про «менее чем за пять секунд», которое представители компании сделали журналистам. Очевидно, что в Subaru замерили скорость разгона своего компактного электрокара и решили не привлекать к нему внимание. Мало того, что Subaru оставляет за собой возможность представить на рынке «заряженную» Solterra в следующем году, которая скорей всего придется по вкусам представителям сумасшедших скоростей, так в октябре уходящего года компания еще и представила публике концепт полностью электрической версии STI.

Очевидно, что у любимого многими японского бренда есть еще много козырей в рукаве, которые маркетологи предпочли приберечь на будущее. Кстати, STI все-таки смог отыграть очки у Solterra в гонке на четверть мили, поскольку ушедший изначально вперед электрический кроссовер «выдохся» на скорости 161 километров в час, что позволило куда более аэродинамичному S209 его догнать. В итоге оба автомобиля пришли к финишу одновременно с показателем 13 секунд.