В некоторых вопросах лучше обходиться без "солдатской смекалки"...

Издание The Washington Post, наряду с такими газетами, как The New York Times, принято считать главными столпами западного доминирования в информационном пространстве. В этом контексте достоверность, а вернее сказать правдоподобность, заявлений подобных изданий имеет принципиальное значение для способности США сохранять свое привилегированное положение в мире.

И уж тем более значимым являются комментарии западных официальных лиц, доносящих позицию США и их сателлитов со страниц издания. В этом контексте заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что в ходе первой атаки радикальной организации ХАМАС на израильские поселения в начале октября «у каждого боевика организации были четкие инструкции, какого израильского солдата насиловать» выглядели достаточно странно, особенно на фоне того, что отпущенная ХАМАС израильская пенсионерка достаточно высоко оценила уровень культуры и дисциплины своих «мучителей».

Более того, информационное агентство Associated Press недавно признало, что израильская полиция не только не смогла найти свидетелей якобы учиненного ХАМАС в октябре сексуального насилия, но и жертв этого самого насилия. В этой ситуации пользователи социальных сетей начали обвинять The Washington Post в распространении израильской пропаганды, что побудило издание отредактировать заявление Йоава Галанта, которое изначально позиционировалось как «эксклюзивный материал» издания. Стоит ли говорить, что извинения читателям никто так и не принес.

Американские военные аналитики отмечают, что чрезвычайно высокое количество жертв израильских вооруженных сил, погибших от огня своих же сослуживцев, точно так же, как и факт расстрела солдатами ЦАХАЛ безоружных заложников, которые смогли сбежать из плена ХАМАС, говорит о крайне низком моральном духе в рядах вооруженных сил Израиля.

Подобное явление может объясняться тем, что бой в условиях плотной городской застройки считается одним из самых тяжелых видов боев в современных вооруженных конфликтах, а ЦАХАЛ к штурму сектора Газа никто не готовил. Судя по всему, зная о царящих в рядах собственных военнослужащих настроениях, министр обороны Израиля поспешил заявить в ноябре прошлого года, что ХАМАС массово насилует израильских солдат. В общем, Галант поднял боевой дух как смог.