По живучести аккумулятора бюджетная модель может обойти даже флагманы Apple и Samsung

Компания Realme готовит к глобальному выходу серию недорогих смартфонов C100, в которую войдут модели C100, C100i и C100x. Если о первых двух устройствах информация появилась ещё неделю назад, то Realme C100x упоминается в сети впервые.

По данным портала 91mobiles, C100x станет самым доступным в серии, однако, получит самую ёмкую батарею – около 7500 мАч против 7000 мАч у C100 и C100i.

В свою очередь, журналисты GSMArena обнаружили, что смартфон уже прошёл сертификацию в лаборатории Евросоюза. Это говорит о том, что аппарат выйдет на глобальный рынок, а не останется эксклюзивом Китая или Индии.

Realme C100 и C100i. Внешность C100x пока ещё не раскрыта. Фото: iPhone-Droid



Самое интересное касается именно аккумулятора. Батарея ёмкостью 7500 мАч, судя по всему, не только очень вместительная, но и весьма вынослива – она способна выдержать 1600 циклов зарядки без значительной деградации.

Для сравнения в этом же тесте:

Актуальные iPhone начинают существенно терять ёмкость после 1000 циклов.

Смартфоны Samsung (включая Galaxy S26, A57 и A37) рассчитаны примерно на 1200 циклов до заметного снижения ёмкости.

Под «значительной деградацией» в тестах Евросоюза понимается падение ёмкости аккумулятора ниже 80% от первоначальной.

В комплексном тесте автономной работы Realme C100x показал результат 90 часов 46 минут. Это один из лучших показателей среди всех смартфонов с батареями около 7000 мАч и выше.

Остальные характеристики пока известны лишь частично и соответствуют типичному бюджетному сегменту. Смартфон получит большой IPS-дисплей диагональю около 6,8 дюйма, всего 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 или 128 ГБ, а также защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.

Если аппарат выйдет на российский рынок, главными конкурентами для него станут бюджетные модели серии Realme Note, однако ни у одной из них сейчас нет аккумулятора сопоставимой ёмкости.