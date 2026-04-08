Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Дизайн смартфона Sony Xperia 1 VIII подтверждён новыми изображениями
Иллюстрации также позволяют лучше оценить фронтальную панель гаджета

Портал GSMArena со ссылкой на инсайдера с говорящим ником INSIDER SONY опубликовал новую серию компьютерных иллюстраций, демонстрирующих дизайн будущего флагмана Sony Xperia 1 VIII. Эти изображения добавляют немного интриги. С одной стороны, они подтверждают дизайн тыльной панели гаджета с квадратным блоком камер. Это главное изменение, которое визуально заметно отличает Xperia 1 VIII от всех предыдущих флагманов Sony.

С другой стороны, передняя панель устройства, по мнению автора, по-прежнему оснащена толстыми рамками сверху и снизу. Это противоречит иллюстрациям, утёкшим в сеть около недели назад. На них Xperia 1 VIII получает лишь вырез под фронтальную камеру, как и большинство современных Android-смартфонов. Если же Sony действительно выберет решение с рамками, то это позволит гаджету обходиться без вырезов, но сократит полезную площадь экрана.

Со своей стороны журналисты GSMArena отмечают, что главными новшествами устройства на уровне характеристик должны стать две новые камеры. В частности, Sony существенно обновит основную камеру и телевик. Оба модуля получат более крупные матрицы, а разрешение телевика вдобавок может вырасти с 12 до 48 Мп.

В итоге все три тыльные камеры нового флагмана Sony могут иметь разрешение 48 Мп. Также новинка должна получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Анонс устройства может состояться до конца весны. Предыдущий флагман Sony – Xperia 1 VII – был представлен в середине мая прошлого года, но в продажу поступил лишь в июне.

#sony #xperia 1 viii
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter