Иллюстрации также позволяют лучше оценить фронтальную панель гаджета

Портал GSMArena со ссылкой на инсайдера с говорящим ником INSIDER SONY опубликовал новую серию компьютерных иллюстраций, демонстрирующих дизайн будущего флагмана Sony Xperia 1 VIII. Эти изображения добавляют немного интриги. С одной стороны, они подтверждают дизайн тыльной панели гаджета с квадратным блоком камер. Это главное изменение, которое визуально заметно отличает Xperia 1 VIII от всех предыдущих флагманов Sony.

С другой стороны, передняя панель устройства, по мнению автора, по-прежнему оснащена толстыми рамками сверху и снизу. Это противоречит иллюстрациям, утёкшим в сеть около недели назад. На них Xperia 1 VIII получает лишь вырез под фронтальную камеру, как и большинство современных Android-смартфонов. Если же Sony действительно выберет решение с рамками, то это позволит гаджету обходиться без вырезов, но сократит полезную площадь экрана.

Со своей стороны журналисты GSMArena отмечают, что главными новшествами устройства на уровне характеристик должны стать две новые камеры. В частности, Sony существенно обновит основную камеру и телевик. Оба модуля получат более крупные матрицы, а разрешение телевика вдобавок может вырасти с 12 до 48 Мп.

В итоге все три тыльные камеры нового флагмана Sony могут иметь разрешение 48 Мп. Также новинка должна получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Анонс устройства может состояться до конца весны. Предыдущий флагман Sony – Xperia 1 VII – был представлен в середине мая прошлого года, но в продажу поступил лишь в июне.