Сбои, преследующие нейросеть в последние дни, могут быть неслучайны

За последние пару дней в работе нейросетей DeepSeek произошли серьёзные сбои. В наиболее проблемные периоды система могла оставаться недоступной более восьми часов. Примечательно, что эти неполадки носят глобальный характер и затрагивают не только Китай, но и другие страны, включая Россию.

Как сообщает портал ITHome, перебои в работе DeepSeek могут быть прямо или косвенно связаны с тестированием новой версии нейросети. Причём эта версия, как утверждается, ненадолго стала доступна пользователям.

По имеющимся данным, в какой-то момент она, не выдавая себя, подменила актуальную модель DeepSeek v3.2 и отвечала вместо неё. Косвенным признаком этого стали замеченный пользователями значительный рост качества ответов.

Например, в Китае популярен условный тест, в котором нейросеть просят нарисовать SVG-изображение пеликана, едущего на велосипеде. Система, выдававшая себя за DeepSeek v3.2, справилась с этой задачей гораздо лучше, чем настоящая версия 3.2:

Новая модель (слева) и DeepSeek v3.2

Пользователи социальных сетей провели и другие тесты модели, включая создание веб-приложений. По их впечатлениям, новую версию можно описать как внушительный шаг вперёд, а не как небольшое усовершенствование.

Самым же убедительным аргументом в пользу тестирования нового DeepSeek стали знания модели. Не используя функцию поиска и не подключаясь к сети, система сумела назвать результаты выборов в США в ноябре 2024 года и даже выборов в отдельных штатах в 2025 году. Для сравнения, текущая DeepSeek v3.2 без доступа к интернету не знает, кто в итоге стал президентом США, и заявляет, что её знания ограничены сентябрём 2024 года.

Напомним, DeepSeek обрела внушительную популярность в январе 2025 года после выпуска моделей V3 и созданной на её основе R1. С тех пор модели несколько раз получали важные, но всё же не слишком фундаментальные обновления.

Слухи о DeepSeek V4 появляются в сети уже давно. Первоначально выход модели прогнозировали на конец 2025 года, затем – на китайский Новый год. Теперь же различные источники сообщают о возможном выходе V4 уже в апреле.