При этом дисплей флагмана Samsung показал на 36% более высокую полноэкранную яркость

Вслед за тестами Galaxy S26 Ultra портал GSMArena опубликовал результаты тестирования «младших» моделей новой флагманской линейки – Galaxy S26 и S26 Plus.

Главная новость – заметно улучшенное время автономной работы, которое впервые за годы позволило базовой модели Galaxy S превзойти Apple iPhone по времени жизни от аккумулятора.

Напомним, Galaxy S26 получил батарею ёмкостью 4300 мАч против 4000 мАч в S25. Однако, судя по всему, дело не в скромной прибавке в 300 мАч, а в комплексной оптимизации. Такой вывод напрашивается из-за результатов S26+. При прежней батарее 4900 мАч модель прибавила два часа автономности по сравнению с прошлогодним флагманом S25+.

Такая же оптимизация позволила базовой версии Galaxy S26 опередить iPhone 17 по уровню автономности примерно на 21 минуту. Результат может показаться не слишком впечатляющим, однако год назад S25, напротив, отставал от iPhone 16 на внушительные два с половиной часа.

Любопытная деталь также связана с экраном. Согласно тестам GSMArena, iPhone 17 демонстрирует 1012 нит полноэкранной яркости. У S26 данный показатель выше – 1383 нит. Очевидно, с такими цифрами сохранять заряд флагману Samsung тяжелее, но из тестов он все равно выходит победителем.

Если приглядеться к результатам подтестов, то особенно энергоэффективен Galaxy S26 в режиме голосовых вызовов и при просмотре видео. При работе в сети S26 показывает автономность лишь символически выше, чем у iPhone. Наконец, в играх iPhone 17 всё же берёт верх. Здесь он держится 10 с половиной часов против 9 с половиной у конкурента.

Galaxy S26. Фото:GSMArena



Заметим, что к отчасти схожим выводам пришла и лаборатория Европейского союза (EU LABEL). У нее иная методика тестирования, но и она показывает существенный прогресс Samsung.

Год назад и для S25, и для iPhone 16 авторы заявляли примерно одинаковую автономность в 37 часов. Теперь же iPhone 17 получил оценку в 41 час, а Galaxy S26 – впечатляющий результат в 51 час.

Также, по мнению авторов, у S26 более надёжная батарея. Она начинает ощутимо деградировать после 1200 циклов зарядки. Для батареи iPhone 17 аналогичный процесс начинается примерно после 1000 циклов.