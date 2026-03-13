Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Samsung Galaxy S26 опередил iPhone 17 в тестах автономности GSMArena
При этом дисплей флагмана Samsung показал на 36% более высокую полноэкранную яркость

Вслед за тестами Galaxy S26 Ultra портал GSMArena опубликовал результаты тестирования «младших» моделей новой флагманской линейки – Galaxy S26 и S26 Plus.

Главная новость – заметно улучшенное время автономной работы, которое впервые за годы позволило базовой модели Galaxy S превзойти Apple iPhone по времени жизни от аккумулятора.

Может быть интересно

Напомним, Galaxy S26 получил батарею ёмкостью 4300 мАч против 4000 мАч в S25. Однако, судя по всему, дело не в скромной прибавке в 300 мАч, а в комплексной оптимизации. Такой вывод напрашивается из-за результатов S26+. При прежней батарее 4900 мАч модель прибавила два часа автономности по сравнению с прошлогодним флагманом S25+.

Такая же оптимизация позволила базовой версии Galaxy S26 опередить iPhone 17 по уровню автономности примерно на 21 минуту. Результат может показаться не слишком впечатляющим, однако год назад S25, напротив, отставал от iPhone 16 на внушительные два с половиной часа.

Любопытная деталь также связана с экраном. Согласно тестам GSMArena, iPhone 17 демонстрирует 1012 нит полноэкранной яркости. У S26 данный показатель выше – 1383 нит. Очевидно, с такими цифрами сохранять заряд флагману Samsung тяжелее, но из тестов он все равно выходит победителем.

Если приглядеться к результатам подтестов, то особенно энергоэффективен Galaxy S26 в режиме голосовых вызовов и при просмотре видео. При работе в сети S26 показывает автономность лишь символически выше, чем у iPhone. Наконец, в играх iPhone 17 всё же берёт верх. Здесь он держится 10 с половиной часов против 9 с половиной у конкурента.

Galaxy S26. Фото:GSMArena

Заметим, что к отчасти схожим выводам пришла и лаборатория Европейского союза (EU LABEL). У нее иная методика тестирования, но и она показывает существенный прогресс Samsung.

Год назад и для S25, и для iPhone 16 авторы заявляли примерно одинаковую автономность в 37 часов. Теперь же iPhone 17 получил оценку в 41 час, а Galaxy S26 – впечатляющий результат в 51 час.

Также, по мнению авторов, у S26 более надёжная батарея. Она начинает ощутимо деградировать после 1200 циклов зарядки. Для батареи iPhone 17 аналогичный процесс начинается примерно после 1000 циклов.

#apple #samsung #iphone 17 #galaxy s26 #s26
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У берегов Норвегии обнаружили каменную ловушку для китов возрастом около 1000 лет
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
9
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
Ещё один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением адаптера 12V-2x6 от MSI
+
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
10
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
1
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
1
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением
1
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
Sapphire показала кластер из двух мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+
Valve отреагировала на иск с требованием убрать лутбоксы из Counter-Strike и Dota 2
1
В Египте нашли оставленные 2000 лет назад в гробницах надписи индийского путешественника
+
Израильский дайвер нашёл на дне моря возле Хайфы меч крестоносцев
+

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
3
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
8
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
12
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
3
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

Анатолий Шведцов
10:18
при том, что принято здесь наебывать людей
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Василий Коренков
10:18
А что мне их штудировать? Магистральные трассы построенные при союзе стоят до сих пор. Да постепенно разрушаются, но не плывут. А вы строите говно, а не дороги. Хотя вам так удобнее, каждый год ремонт...
В России введут ограничения для грузового транспорта на региональных дорогах из-за просушки
Анатолий Шведцов
10:11
В этой части расширил понимание, но очевидно у нас наебывают везде, к сожалению. Не наебывают в случаях относящихся с статистической погрешности. Почитать бы сколько тому инженеру выплатили и вообще в...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Nikolay Klimenko
10:10
AsRock b850 Pro A и 9700Х использую не каких проблем. Ну, а так и про асусы слышал новости что горят и на них процы 9000.
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
swr5
10:10
Традиционные ценности в любые времена будут ценностями, а вот ваше либералоидное гнусное нутро напичканное западным дерьмом всегда будет вонять когда наступают ему на хвост.
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Akuma
09:47
Да не вопрос, только сегодня оно слегка подорожало. Сразу прокомментирую: Я сам не люблю ASRock, но на AM4 глобальных проблем не помню и она хотя бы с охлаждением зоны VRM. Да и 10 фаз на 5ю резину ...
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
si-cat
09:30
"...Те дороги, которые строили раньше - с основой из бетонной плиты никуда не плывут.." Какой только бредни современные "исследователи" не пишут 🤣🤣🤣 Открой "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" и ...
В России введут ограничения для грузового транспорта на региональных дорогах из-за просушки
tunderklep
09:23
Да что ж опять то смысл свистка не понятен - все же просто! Мне сразу пришло в голову - это "граната". В основе человеческой природы любопытство, что и погубит всех любопытных непосвященных. Даже неко...
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
Nikolay Klimenko
09:22
Но проблемы и на асусе имеются, не один блог видел, что дохли 9000 на асусе. Может дело не только в одной фирме? А так хз, у меня у самого как ты говоришь срака, Асрок б850 про а и 9700х, обновил с 75...
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Dentarg
09:16
Смартфон при блэкауте превращается в КПК и ничем не помогает для связи. Последний пейджинговый оператор скончался в 2021, под этой темой подразумеваются lora модули для Мештастика и Мешкора. Трафик та...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter