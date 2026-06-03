Внешний аккумулятор оснащен функцией двунаправленной зарядки мощностью 22,5 Вт

Xiaomi пополнила ассортимент своих портативных зарядных устройств новым внешним аккумулятором емкостью 20 000 мАч, представленным на китайском рынке. Устройство выполнено в лаконичном стиле, доступно в оттенках светлого и темного графита, его корпус имеет скругленные края и весит всего 343 г.

Портативный аккумулятор Xiaomi 20000 мАч. Источник изображения: Xiaomi

Ключевым преимуществом новинки является наличие как встроенного кабеля USB-C, так и двух дополнительных портов – одного USB-C и одного USB-A. Все три порта поддерживают быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт.

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Внешний аккумулятор поддерживает функцию двунаправленной зарядки с мощностью 22,5 Вт, что дает возможность как заряжать само устройство, так и питать другие гаджеты с одинаковой скоростью. По заявлению производителя, устройство способно зарядить смартфон Xiaomi 17 примерно до 25% за полчаса, а iPhone 17 – до 46% за тот же промежуток времени.

Сердцем устройства являются два аккумулятора емкостью 10 000 мАч каждый, что в сумме дает 20 000 мАч. Общая энергетическая мощность зарядного устройства составляет 74 Вт·ч. Этот показатель не превышает установленный большинством авиаперевозчиков порог в 100 Вт·ч, регламентирующий максимальную допустимую емкость портативных аккумуляторов, которые можно проносить на борт самолета в ручной клади.

Портативный аккумулятор Xiaomi 20000 мАч. Источник изображения: Xiaomi

Информация о глобальном релизе нового зарядного устройства от Xiaomi пока отсутствует. Однако Xiaomi часто выводит подобные устройства на международные рынки.