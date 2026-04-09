Эти наушники будут стоять дороже модели Apple AirPods Max

Поступают сообщения о разработке Sony новой пары премиальных наушников под названием Sony The ColleXion. Предполагаемая стоимость этих наушников в Европе составит около 629 евро. Для сравнения, на момент запуска модель WH-1000XM6 стоила 449 евро, что уже само по себе является высокой ценой. Модель ColleXion же призвана занять нишу люксовой аудиотехники, подняв планку еще выше.

The ColleXion. Источник изображения: Sony

Пока официальной информации о характеристиках, спецификациях или конкретных причинах столь высокой цены нет. Не исключено, что в случае ограниченного выпуска, дизайн и материалы устройства сыграют ключевую роль в оправдании стоимости. Ожидается, что Sony The ColleXion появится в продаже по всему миру 19 мая 2026 года.

WH-1000XM6. Источник изображения: Sony

Параллельно с ColleXion, Sony представит новый песчаный оттенок (Sandstone) для модели наушников WH-1000XM6. Релиз запланирован на ту же дату, 19 мая, а цена останется на уровне существующих версий.