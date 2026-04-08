Проектор Nebula P1i 1080P выделяется новаторской системой вращающихся динамиков

Компания Anker вывела проектор Soundcore Nebula P1i на новые европейские рынки. Модель проектора, работающая на платформе Google TV, выделяется среди конкурентов новаторской системой вращающихся акустических модулей.

Anker Soundcore Nebula P1i. Источник изображения: Anker

Проектор Anker Nebula P1i, поддерживающий разрешение Full HD (1080p), способен формировать изображение размером до 150 дюймов при коэффициенте проекционного отношения 1,25:1. Благодаря использованию светодиодного источника света, устройство обеспечивает яркость до 380 ANSI люмен, что делает его идеальным решением для использования в малоосвещенных помещениях. Усовершенствованная система интеллектуальной адаптации к окружающей среде (IEA) 3.0, включающая автоматическую фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений и функцию обнаружения препятствий, гарантирует быстрое и точное позиционирование картинки.

Nebula P1i стал первым смарт-проектором, в котором применена идея мобильных акустических систем. Два 10-ваттных динамика способны вращаться на 90° и принимать положение под углом до 200°, что, по заверениям разработчиков, обеспечивает оптимальное звучание, подстраивающееся под параметры комнаты. В части коммуникаций устройство оснащено Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, а также разъемами HDMI (ARC), USB-A и AUX. Следует отметить, что, несмотря на позиционирование как портативного гаджета, Nebula P1i не имеет встроенного источника питания.