Оставшиеся в Red Storm сотрудники будут заниматься дальнейшим развитием игрового движка Snowdrop

Ubisoft закрывает подразделение Red Storm Entertainment, студию, прославившуюся благодаря играм серии Tom Clancy's. Несмотря на продолжение деятельности, 105 сотрудников будут вынуждены покинуть компанию, как стало известно из сообщения источника в Ubisoft, опубликованного GamesIndustry.biz.

Источник изображения: Wccftech

Сотрудники, оставшиеся в Red Storm, займутся развитием движка Snowdrop. Этот движок лежит в основе многих ключевых проектов Ubisoft последних десяти лет, включая такие игры, как Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Ранее студия работала над VR-игрой Splinter Cell, предназначенной для виртуальной реальности, однако проект был отменен в 2022 году. Также без дальнейшей разработки осталась игра The Division Heartland, над которой трудилась Red Storm.

Основанная знаменитым писателем Томом Клэнси в 1996 году (название студии отсылает к его одноименному роману), Red Storm Entertainment за свою почти 30-летнюю историю выпустила множество популярных проектов, в том числе Ghost Recon и Rainbow Six. В 2023 году студия представила VR-проект Assassin’s Creed Nexus VR, получивший положительные отзывы.

Источник изображения: Coop-Land

По информации GamesIndustry.biz, сокращения в Red Storm являются частью общей стратегии Ubisoft по оптимизации расходов. Эта реорганизация затронула многие проекты компании, приведя к сокращениям и отменам игр в рамках всего портфолио французского издателя.