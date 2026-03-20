Ubisoft закрывает подразделение Red Storm Entertainment, студию, прославившуюся благодаря играм серии Tom Clancy's. Несмотря на продолжение деятельности, 105 сотрудников будут вынуждены покинуть компанию, как стало известно из сообщения источника в Ubisoft, опубликованного GamesIndustry.biz.
Сотрудники, оставшиеся в Red Storm, займутся развитием движка Snowdrop. Этот движок лежит в основе многих ключевых проектов Ubisoft последних десяти лет, включая такие игры, как Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Ранее студия работала над VR-игрой Splinter Cell, предназначенной для виртуальной реальности, однако проект был отменен в 2022 году. Также без дальнейшей разработки осталась игра The Division Heartland, над которой трудилась Red Storm.
Основанная знаменитым писателем Томом Клэнси в 1996 году (название студии отсылает к его одноименному роману), Red Storm Entertainment за свою почти 30-летнюю историю выпустила множество популярных проектов, в том числе Ghost Recon и Rainbow Six. В 2023 году студия представила VR-проект Assassin’s Creed Nexus VR, получивший положительные отзывы.
По информации GamesIndustry.biz, сокращения в Red Storm являются частью общей стратегии Ubisoft по оптимизации расходов. Эта реорганизация затронула многие проекты компании, приведя к сокращениям и отменам игр в рамках всего портфолио французского издателя.