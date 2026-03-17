Galaxy Wide Fold также получит более емкую батарею

Появились данные, что грядущие Samsung Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Wide Fold могут получить увеличенную емкость аккумулятора. Хотя компания экспериментирует с кремний-углеродными аккумуляторами, линейка Galaxy Z Fold, по всей видимости, останется верна традиционным литий-полимерным элементам. Несмотря на это, по сообщениям, производителю удалось увеличить общую емкость аккумулятора примерно на 13%.

По предварительным данным, Galaxy Z Fold 8 появится на рынке в июле, вместе с Galaxy Z Flip 8. В отличие от Flip, который, как ожидается, не получит значительных обновлений аккумулятора, Fold 8 будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч. Источник информации, GalaxyClub, указывает на двойной аккумулятор складного смартфона: один емкостью 2369 мАч, а другой – 2485 мАч. Их суммарная емкость составит 4854 мАч, что Samsung, скорее всего, будет округлять до 5000 мАч в маркетинговых материалах. Актуальная модель, Galaxy Z Fold 7, имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч, как и его предшественник.

Кроме того, сообщается об тестировании еще одного аккумулятора емкостью 2393 мАч, который предназначен для Galaxy Wide Fold – более доступной версии линейки Fold. Ожидается, что это устройство также выйдет одновременно с новыми складными смартфонами компании. При заявленной емкости, общая мощность аккумулятора Galaxy Wide Fold может составить около 4900 мАч. Это немного меньше, чем у Galaxy Z Fold 8, но все же превосходит показатель Galaxy Z Fold 7.