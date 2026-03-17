Это приведет к увеличению цены на телефон

Хотя OnePlus 15 еще считается новой моделью телефона, учитывая, что его продажи стартовали лишь в ноябре 2025 года, разговоры о OnePlus 16 уже начались. Многие заметили, что стоимость смартфонов в последнее время неуклонно растет. Учитывая эти тенденции, перспектива объявления цены на OnePlus 16 вызывает тревогу. Согласно последним слухам, будущая модель будет оснащена памятью LPDDR6.

Это отличная новость для энтузиастов и тех, кто всегда стремится к самому передовому, но может стать причиной беспокойства для более широкого круга пользователей, которых вполне устраивают возможности LPDDR5. OnePlus 16 не станет единственным смартфоном, который в скором времени получит память LPDDR6. Как сообщалось ранее, ожидаемый Xiaomi 18 Ultra может последовать этому примеру.

Ожидается, что LPDDR6 предложит существенное увеличение скорости и пропускной способности по сравнению с LPDDR5 и LPDDR5X. Более того, данный тип памяти будет более энергоэффективным, что позволит устройствам дольше работать от аккумулятора при выполнении ресурсоемких задач, таких как обработка данных ИИ и высокопроизводительная графика. Однако, как и в случае с любыми новейшими технологиями, память LPDDR6 будет очень дорогой на начальном этапе.