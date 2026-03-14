Компания iQOO, известный производитель смартфонов, недавно представил в Китае новую модель Z11 Turbo, а теперь готовится расширить свою серию Z, выпустив модель Z11. В рамках подготовки к презентации компания раскрыла внешний вид и основные технические характеристики грядущего устройства. Син Чэн, менеджер по продуктам iQOO, опубликовал в социальной сети информацию о новом смартфоне серии Z, сопроводив ее изображением, демонстрирующим дизайн телефона.
Ожидается, что iQOO Z11 будет оснащен экраном с частотой обновления 165 Гц и емкой батареей на 9020 мАч, что является рекордным показателем для устройств iQOO. На опубликованном в социальной сети изображении видна тыльная сторона смартфона, где расположен вертикальный двойной модуль камеры в квадратном блоке.
Кроме того, стало известно, что цена устройства в Китае будет находиться в диапазоне от 25 000 до 35 000 рублей. Стоит отметить, что смартфон уже доступен для предзаказа на официальном сайте iQOO в Китае.