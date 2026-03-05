Телевизор оснащен интеллектуальным процессором Hi-View H7 Pro AI

Компания Hisense анонсировала флагманскую линейку телевизоров UX 2026, которая, по заявлениям производителя, задает новые стандарты в области телевизионных технологий для домашнего использования. Самая большая модель телевизора в линейке имеет размеры экрана 116-дюймов.

Источник изображения: Gizmochina

Ключевым нововведением телевизора стала система подсветки RGB Mini LED, основанная на архитектуре Linglong с четырьмя светоизлучающими чипами. В отличие от классических трехкомпонентных систем, здесь к красному, зеленому и синему добавлен голубой чип. Это дополнение позволяет охватить больше оттенков в цветовом спектре и поддерживать точность цвета при любой яркости. Благодаря этому дисплей достигает невероятно широкого охвата — 110% по стандарту BT.2020.

Телевизор обладает рекордным числом независимых зон подсветки (до 43 008) и пиковой яркостью в 10 000 нит. Аппаратная часть работает в паре с интеллектуальным процессором Hi-View H7 Pro AI. Он использует скоординированную работу четырех чипов и 134-битное управление цветом.

Для улучшения качества картинки применена специальная панель Ultra Black Obsidian, снижающая отражения и обеспечивающая глубокий черный цвет. Плавность движения обеспечивается собственной частотой обновления 4К 180 Гц. В телевизоре представлена функция AI-преобразования 2D-видео в 3D в реальном времени, создающая эффект объемного изображения из обычного контента.

Источник изображения: Gizmochina

Звуковое сопровождение доверено акустической системе, разработанной совместно с Devialet, и реализованной технологии «противовесной басовой камеры», которая усиливает низкие частоты без необходимости увеличения толщины корпуса телевизора.

Телевизор выйдет в диагоналях 85, 100 и 116 дюймов. В Китае к началу продаж 18 апреля открыт предзаказ:

85″ – 34 999 юаней ($4850);

100″ – 54 999 юаней ($7620);

116″ – 119 999 юаней ($16 640).

Дату и цены общемирового релиза производитель раскрывать не стал.