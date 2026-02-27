Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Шестая бета-версия One UI 8.5 для Samsung Galaxy S25 может оказаться последней перед релизом
Участникам бета-тестирования предлагается файл объемом 568 МБ с патчем безопасности от 5 февраля 2026 года

На масштабном событии Unpacked в Сан-Франциско Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra — все они оснащены оболочкой One UI 8.5 на Android 16. Компания долгое время проверяла бета-версию One UI 8.5 на флагманах прошлого поколения — S25, S25+ и S25 Ultra, а теперь появилась свежая сборка.

Источник изображения: mt.today

Может быть интересно

После пятой беты, выпущенной неделю назад, для участников бета-тестирования Samsung стала доступна шестая версия с номером ZZAO. В ней устранили сбои в работе Bixby, конвертации набросков в Галерее, отображении текста и иконок Now Bar и Now Brief, принудительном завершении при корректировке параметров камеры, а также смене оформления экрана блокировки. Кроме того, оптимизирована анимация оповещений.


Источник изображения: GSMArena

Обновление для бета-тестеров представляет собой файл объемом 568 МБ с патчем безопасности от 5 февраля 2026 года. Поскольку серия Galaxy S26 вот-вот появится на прилавках, можно ожидать скорого релиза One UI 8.5 для моделей S25.

Возможно, это и окажется финальной бета-сборкой.

#samsung #galaxy s25 #one ui 8.5
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
2
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
1
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
7
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
12
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
1
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
35
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
25
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
7

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
20:58
Не позорьтесь... ей богу... если вам так интересно ну зайдите в гугл, найдите даташит на ПК стандарта AT... да посмотрите - ну а если лень, то примите как данность, вот меня конечно волнует абсолютнос...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Александр Беляев
20:44
Удивляюсь право. Сегодня 2К стандарт для компьютера.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
NuclearMissionJam
20:40
Это очень старый термин, его сейчас если и используют, то старички. Или игроки мобильных игр. Обычно говорят пушер. В каждой игре свой термин для рашеров/пушеров. Посмотри/почитай про фрагеров в кс и...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Денис Мокрецов
20:19
Сравнил по попугайчикам в тестах. Сравнение скоростей загрузки приложений было бы и то информативней.
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
Arhilexx
20:16
С нетерпением ждём появления в любимом магазине.
Релиз Resident Evil Requiem установил рекорд серии по пиковому онлайну в Steam
Dentarg
20:09
В защиту FHD на 27". Угловое разрешение глаза при 100% зрении - 1 минута. Соотношение шага пикселя и расстояния до монитора - 1:3500. На деле даже 1:1000 смотрится более-менее (стандарт рекламных LED ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bamboliny
20:00
Я задал обычный совершенно нормальный вопрос по указанным вами цифрам. Но вы отвечаете так, как будто весь мир вам должен, пафосом можно печку топить. Но при этом умудряетесь нести такую космическую а...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
serascer
19:34
для игр может быть, для работы с любым текстом - все что больше 1080p вызывает дискомфорт, слишком мелко. Я сам периодически задумываюсь о покупке 2к монитора 27 дюймов, особенно на фоне активного сни...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
ЛехаСектоид
19:32
Даже хз к какой роли выше себя бы мог отнести когда более активно играл в динамичные шутеры, я бы свой стиль назвал как аркадник. Ну короче тот кто первым влетает, раздаёт, принимает на себя урон, отв...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Dentarg
19:29
Нет, заменил FHD на QHD 27" - шрифты поглаже, но вообще не принципиально. А в играх требования к GPU x2.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter