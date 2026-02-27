Участникам бета-тестирования предлагается файл объемом 568 МБ с патчем безопасности от 5 февраля 2026 года

На масштабном событии Unpacked в Сан-Франциско Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra — все они оснащены оболочкой One UI 8.5 на Android 16. Компания долгое время проверяла бета-версию One UI 8.5 на флагманах прошлого поколения — S25, S25+ и S25 Ultra, а теперь появилась свежая сборка.

После пятой беты, выпущенной неделю назад, для участников бета-тестирования Samsung стала доступна шестая версия с номером ZZAO. В ней устранили сбои в работе Bixby, конвертации набросков в Галерее, отображении текста и иконок Now Bar и Now Brief, принудительном завершении при корректировке параметров камеры, а также смене оформления экрана блокировки. Кроме того, оптимизирована анимация оповещений.





Обновление для бета-тестеров представляет собой файл объемом 568 МБ с патчем безопасности от 5 февраля 2026 года. Поскольку серия Galaxy S26 вот-вот появится на прилавках, можно ожидать скорого релиза One UI 8.5 для моделей S25.

Возможно, это и окажется финальной бета-сборкой.