Компания Cuktech представила портативный, компактный и мощный внешний аккумулятор 15 Air Power Bank. Этот аккумулятор емкостью 15 000 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C мощностью до 65 Вт. Он имеет толщину менее 2,5 см и весит всего 327 грамм. Cuktech разработала его с акцентом на удобство переноски.

Внешний аккумулятор Cuktech оснащен тремя портами вывода: двумя USB-C и одним USB-A. Устройство поддерживает одновременную зарядку трех устройств с общей выходной мощностью до 100 Вт. В 15 Air используется технология GaN (нитрид галлия) и кремниево-углеродные аккумуляторные элементы с целью повышения тепловых характеристик и энергоэффективности.

Устройство также оснащено интеллектуальным TFT-дисплеем, который в режиме реального времени показывает уровень заряда батареи, как входную, так и выходную мощность. Внешний аккумулятор поддерживает быструю самозарядку. При входной мощности 100 Вт он может зарядиться до 60% за 30 минут или до 23% всего за 10 минут. Функции безопасности включают защиту от перегрева, перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и избыточной зарядки.