Наушники имеют динамики диаметром 12,4 мм с титановым покрытием и поддерживают технологию Bluetooth 5. 4

Сегодня Xiaomi представила в Европе новую серию Redmi Note 15, а также беспроводные наушники под названием Redmi Buds 8 Lite. Наушники Mijia Smart Audio Glasses питаются от двух аккумуляторов емкостью 114 мАч, интегрированных в каждую дужку очков. Согласно заявлению Xiaomi, это обеспечивает до 13 часов прослушивания музыки без перерыва и до 9 часов в режиме разговора. Для пополнения энергии применяется магнитная зарядка, подключаемая к дужкам через USB-C.

Redmi Buds 8 Lite – это свежая модель в сегменте доступных беспроводных наушников от Redmi. Они оборудованы 12,4-мм динамиками с титановым напылением, технологией Bluetooth 5.4 с поддержкой одновременного подключения к двум устройствам и кодеками AAC и SBC. Приложение Xiaomi Earbuds предоставляет пользователю выбор из 5 предустановленных звуковых схем, а также возможность ручной настройки эквалайзера.

Вдобавок, реализована гибридная система активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 42 дБ, включающая функции фильтрации шума ветра и улучшения качества передачи голоса во время звонков. Автономность от наушников составляет 8 часов воспроизведения, а с учетом зарядного кейса время работы увеличивается до 36 часов. Redmi Buds 8 Lite предлагаются в черном, белом и синем вариантах, а их стоимость – 23 евро.