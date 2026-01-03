Предстоящий флагманский смартфон Motorola Signature засветился на утечке рекламного рендера за несколько дней до дебюта в Индии 7 января. На фото, размещенном пользователем YTECHB, устройство показано в зеленом оттенке, вероятно, под названием Martini Olive.

Особое внимание привлекает стилус, изображенный сбоку от телефона. Это говорит о возможном внедрении поддержки электронного пера в флагманскую серию Motorola. Ранее такая функция встречалась преимущественно в линейке G Stylus.

Рекламный постер также показывает другие новинки от Motorola: смарт-часы, трекер, Bluetooth-колонку и лимитированную версию Edge 70 с инкрустацией кристаллами Swarovski. Это указывает на то, что презентация станет платформой для показа всей экосистемы продуктов, а не только одного смартфона.

По данным из Geekbench, Motorola Signature получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и до 16 ГБ RAM. Информация о сенсорах камеры, экране и батарее пока отсутствует.