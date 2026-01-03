Скорее всего ноутбук будет представлен вместе с серией Pura 90 в этом году

Кроме складных смартфонов, Huawei занимается разработкой инновационного компьютера на платформе HarmonyOS, оснащенного процессором Kirin X90. Согласно доступным данным, этот вариант MateBook ориентирован прежде всего на учащихся и молодежь.

С большой вероятностью Huawei планирует анонсировать новый компьютер на HarmonyOS с доработанным чипом X90. Вероятно, он выйдет в свет параллельно с серией Pura 90 в текущем году. Некоторые источники сообщают, что компания сейчас создает традиционную модель ноутбука MateBook. Предполагается, что гаджет получит чип Kirin X90A — упрощенную модификацию X90. В процессорной части предусмотрено 8 ядер и 16 потоков: четыре на 1,80 ГГц, шесть на 1,85 ГГц и шесть на 2,07 ГГц.