Монитор оснащен IPS-матрицей с частотой обновления 144 Гц

В Китае компания Lenovo анонсировала модель монитора ThinkVision — S25-4e. Эта обновленная версия предлагает солидный набор характеристик, учитывая её начальную стоимость. Диагональ экрана осталась прежней – 24,5 дюйма, как и у S25e-30, но сам дисплей подвергся существенной модернизации.

Этот доступный монитор теперь оснащен IPS-матрицей с частотой обновления 144 Гц, что превращает его в многофункциональное устройство, подходящее как для игр, так и для работы в офисе. Компания Lenovo утверждает, что яркость экрана достигает 250 кд/м², он передает 99% цветовой гаммы sRGB и имеет время отклика 4 мс.

Благодаря контрастности 1500:1 монитор должен обеспечивать яркие белые и насыщенные черные цвета. Внедрение технологии глобального затемнения DC и набора функций для защиты глаз позволяет Lenovo S25-4e гарантировать удобство просмотра даже при продолжительном использовании.

В отличие от дорогих мониторов, эта доступная модель Lenovo не отличается широким набором интерфейсов. В частности, монитор оснащен одним разъемом HDMI 1.4 и одним портом VGA. Среди прочих особенностей стоит отметить фирменную красную кнопку-джойстик для управления настройками, поддержку VESA и достаточно стильный дизайн.

Новый Lenovo ThinkVision S25-4e предлагается в Китае по стартовой цене примерно 87 долларов США. Информации о глобальном запуске пока нет, но, учитывая, что компания уже выпускала S25e-30 на международный рынок, вполне возможно, что и эта модель станет доступна за пределами Китая.