10test
Lenovo выпустила доступный 24,5-дюймовый монитор ThinkVision S25-4e
Монитор оснащен IPS-матрицей с частотой обновления 144 Гц

В Китае компания Lenovo анонсировала модель монитора ThinkVision — S25-4e. Эта обновленная версия предлагает солидный набор характеристик, учитывая её начальную стоимость. Диагональ экрана осталась прежней – 24,5 дюйма, как и у S25e-30, но сам дисплей подвергся существенной модернизации.

Этот доступный монитор теперь оснащен IPS-матрицей с частотой обновления 144 Гц, что превращает его в многофункциональное устройство, подходящее как для игр, так и для работы в офисе. Компания Lenovo утверждает, что яркость экрана достигает 250 кд/м², он передает 99% цветовой гаммы sRGB и имеет время отклика 4 мс.

Благодаря контрастности 1500:1 монитор должен обеспечивать яркие белые и насыщенные черные цвета. Внедрение технологии глобального затемнения DC и набора функций для защиты глаз позволяет Lenovo S25-4e гарантировать удобство просмотра даже при продолжительном использовании.

В отличие от дорогих мониторов, эта доступная модель Lenovo не отличается широким набором интерфейсов. В частности, монитор оснащен одним разъемом HDMI 1.4 и одним портом VGA. Среди прочих особенностей стоит отметить фирменную красную кнопку-джойстик для управления настройками, поддержку VESA и достаточно стильный дизайн.

Новый Lenovo ThinkVision S25-4e предлагается в Китае по стартовой цене примерно 87 долларов США. Информации о глобальном запуске пока нет, но, учитывая, что компания уже выпускала S25e-30 на международный рынок, вполне возможно, что и эта модель станет доступна за пределами Китая.

#lenovo #ips #srgb #thinkvision s25-4e
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

01678
10:08
Климатическое оружие будущего , если она создано то я лично незнаком ,нет информаций ,если кому то удастся вникнуть законам природы ,некто незнает последствия этого ,
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
Илья Коваленко
09:54
Бывает, ЧО. Я на Макларене езжу, нашёл его на помойке, кто-то выбросил, а я сел и поехал.
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
Зю
09:42
Да, после этого в рубль включили спекулятивную составляющую. После завершения СВО и капитуляции xoxляцкого свинарника рубль потянет ниже 60 за бакс
Bloomberg: Укрепление российского рубля в 2025 году стало сильнейшим за последние 30 лет
Project_Raiden
09:33
то есть, взять оперу 48гб... переплатить за подсветку и частоту.... норм? и прорекламировать помойный ЯМ :) 64Гб 6400 32cl в том же магазине с 3х букв за 85 можно взять. ну что сказать в целом по тво...
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Belyi_
09:28
В корпус Lian Li и БП обычно ставят тоже от Lian Li.
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
IRanPast
09:21
А ему ничего не мешало сейчас начать без спешки собирать на АМ5. Тем более запасной комп есть. Купил мать на АМ5 - запилил статью, купил проц - поныл, что не может запустить из-за дорогой памяти
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Roditch
09:16
А теперь вопрос, кто будет выступать истцом? Или какому именно юридическому лицу будет нанёсён ущерб, что бы прокуратура возбудило дело?
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
Dentarg
09:14
Так оперативка теперь по цене 5080, а ещё недавно на вес продавалась. Если взять полный фарш, цена перевалит за лям. И это без всяких "Дахаб эдишн". Ну и да, как фанат синих могу заявить, что игровая ...
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Евгений Васютин
09:08
Обезьянка сайтом ошиблась?
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
Desmois
09:08
у меня она дешевле. очень вкусные цены.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
