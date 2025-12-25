RedMagic 11 Air будет оснащён AMOLED-дисплеем размером 6,85 дюйма, основной камерой на 50 Мп и предложит до 24 ГБ оперативной памяти

Вскоре на рынке появится новый смартфон RedMagic 11 Air, о чем заявила компания nubia. Ожидается, что это устройство заменит RedMagic 10 Air и, согласно утечкам, будет базироваться на базе микросхемы Snapdragon 8 Elite.

Информация о грядущем релизе поступила от Цзян Чао, отвечающего за продукцию игровых телефонов RedMagic. В своем сообщении в социальной сети он сообщил о скором появлении новой модели Air. Чао также сделал репост сообщения от Digital Chat Station, известного инсайдера, что дополнительно намекает на скорый выход устройства. Это действие укрепляет уверенность в том, что анонс новинки не за горами.

По данным DCS, выход RedMagic 11 Air на китайский рынок запланирован на первый месяц 2026 года. Ожидается активная система охлаждения и процессор Snapdragon 8 Elite. Телефон также получит батарею большой емкости и безрамочный экран со встроенной под дисплей фронтальной камерой.

Есть информация, что RedMagic 11 Air получит 6,85-дюймовый AMOLED-экран, основную камеру разрешением 50 Мп и до 24 ГБ оперативной памяти.