Стоимость консоли Pocket Max будет меньше, чем цена Retroid Pocket 5

После триумфального дебюта Mangmi Air X, компания Mangmi анонсировала свою следующую портативную игровую систему. Новинка, получившая название Pocket Max, заявлена как более производительная версия Air X.

Компания Mangmi опубликовала тизер новой портативной консоли под названием Pocket Max. В анонсе присутствует изображение, показывающее очертания устройства, которое превосходит Air X по габаритам. Судя по изображению, Mangmi Pocket Max оснащена асимметричными аналоговыми стиками и кнопками управления, расположение которых напоминает Xbox. В правом верхнем углу также заметны кнопки, предположительно отвечающие за регулировку громкости и включение/выключение.

Несмотря на отсутствие конкретных технических характеристик, анонс Mangmi намекает на превосходство Pocket Max в плане производительности над Air X. Утверждается также, что портативная консоль будет предназначена не только для игр. По неподтвержденным данным, устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 865. Хотя это и не самый современный чип, ключевым фактором станет цена. Возможно, она окажется ниже чем у Retroid Pocket 5.