10test
Компания Mangmi анонсировал новую мощную игровую портативную консоль Pocket Max
Стоимость консоли Pocket Max будет меньше, чем цена Retroid Pocket 5

После триумфального дебюта Mangmi Air X, компания Mangmi анонсировала свою следующую портативную игровую систему. Новинка, получившая название Pocket Max, заявлена как более производительная версия Air X.

Компания Mangmi опубликовала тизер новой портативной консоли под названием Pocket Max. В анонсе присутствует изображение, показывающее очертания устройства, которое превосходит Air X по габаритам. Судя по изображению, Mangmi Pocket Max оснащена асимметричными аналоговыми стиками и кнопками управления, расположение которых напоминает Xbox. В правом верхнем углу также заметны кнопки, предположительно отвечающие за регулировку громкости и включение/выключение.

Несмотря на отсутствие конкретных технических характеристик, анонс Mangmi намекает на превосходство Pocket Max в плане производительности над Air X. Утверждается также, что портативная консоль будет предназначена не только для игр. По неподтвержденным данным, устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 865. Хотя это и не самый современный чип, ключевым фактором станет цена. Возможно, она окажется ниже чем у Retroid Pocket 5.

#snapdragon 865 #air x #mangmi #retroid pocket 5 #pocket max
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Den Fed
01:30
не могут ...
B-52 ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для летных испытаний после установки новой РЛС
Roditch
01:22
Колодки не бегают 300-400 тысяч.
КАМАЗ открыл сборочную линию по производству тормозных механизмов
KuziakaP
00:49
Фейспалм.
Поговорить с Гигачатом на свежем воздухе можно в московском парке «Музеон»
Evgeny Chezarin
00:44
Вульвич отжигает со своей новой любовницей. Прошлая походу кинула, т.к. не стала терпеть 3050 с паршивыми pci-e 8x и офисным i3-12100.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Remarc
00:27
рука-лицо зачем вы тут строчите комменты? добавляйте его в черный список и все
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
grazer08
00:25
Чтобы они там не придумывали - это всё равно воровство ☝️
Евросоюз намерен на неопределённый срок заморозить активы России для предоставления кредита Украине
prick
00:17
Ты дебил?
AMD Ryzen 7 9850X3D на 5% быстрее, чем Ryzen 7 9800X3D в тесте PassMark
Михаил Barash Андреев
23:55
>Интересно кто это сказал Ну как кто. Опытные водители. :D Разогнать 20-тонную фуру несложно, а остановить - уже проблема.
КАМАЗ открыл сборочную линию по производству тормозных механизмов
VRoman
23:36
"Опытные водители все как один скажут, что самое главное — это не разогнать автомобиль за определённое время, а максимально быстро при необходимости его остановить" Интересно кто это сказал. Для меня ...
КАМАЗ открыл сборочную линию по производству тормозных механизмов
Терминатор
23:30
HALF-LIFE 2 RTX записал в 60 кадров как просили. почти 2 мин вес 709 мб. Игра не поддерживает HDR. https://disk.yandex.ru/d/Lzv7-C4y82m0-Q
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
