Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
OneXPlayer выпускает портативную консоль OneXFly Apex с жидкостным охлаждением и дисплеем VRR 120 Гц
Консоль оснащена 128 ГБ оперативной памяти и гибридными процессорами семейства AMD Strix Halo

Современная портативная консоль OneXFly Apex, новейшее предложение от компании OneXPlayer для любителей игр на платформе Windows, теперь предлагается для предварительного заказа по всему миру. Начальная стоимость этой консоли составляет 1399 долларов США, предоставляя пользователям устройство с дисплеем 120 Гц, процессорами семейства AMD Strix Halo, дополнительной системой водяного охлаждения, встроенной памятью до 8 ТБ и оперативной памятью LPDDR5X до 128 ГБ.

OneXFly Apex, также называемый карманным компьютером нового поколения, поставляется с процессорами Ryzen AI Max 385 или Ryzen AI Max+ 395 – это гибридные процессоры Strix Halo на базе архитектуры AMD Zen 5, предлагающие 8 и 16 ядер соответственно. Ryzen AI Max 385 оснащен  видеокартой Radeon 8050S, в то время как Ryzen AI Max+ 395 –  Radeon 8060S, что дает прирост примерно в 25%.

Кроме того, OneXFly Apex может быть укомплектован оперативной памятью LPDDR5X объемом до 128 ГБ с пропускной способностью 8000 МТ/с, а также твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом до 2 ТБ, который можно расширить с помощью карты MicroSD, mini-SSD или обоих вариантов, доведя общий объем хранилища до 8 ТБ. One-Netbook предлагает две версии Apex: стандартную и с системой жидкостного охлаждения, которая добавляет 70 г к весу стандартной модели в 669 г. Жидкостное охлаждение позволяет процессорам Ryzen AI Max 385 или Ryzen AI Max+ 395 работать с мощностью 120 Вт вместо 80 Вт у версии с воздушным охлаждением.

Apex оснащается батареей объемом 85 Вт·ч и 8-дюймовым IPS-дисплеем. По заявлению One-Netbook, этот дисплей имеет пиковую яркость 500 нит, 100% охват цветового пространства sRGB, разрешение 1920 x 1200 пикселей и частоту обновления (VRR) до 120 Гц.

#oled #amd strix halo #apex #vrr #onexfly
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
12
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
1
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
6
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
2
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Проект Warhammer MMO прекратил разработку в связи с роспуском студии
+
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
3
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Компания Oracle Lighting представила первые в мире безлинзовые фары
+
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
+
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Китайская компания вручила сотрудникам золотые клавиши для клавиатуры в честь Дня программиста
+
Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле может быть подготовлен к ядерным испытаниям в сжатые сроки
+

Популярные статьи

«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
10
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
50
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
2
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
3
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
11:16
Что этот, что тот - оба криворукие пустобрёхи
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
[IRanPast]
11:14
А когда в Китае это сделали, то это было хорошо?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
[IRanPast]
11:12
Так интел победил или ещё нет?
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
Za9c
11:05
Казна пустеет, милорд. Очередной налог и побор для затыкания дыры в бюджете
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
11:03
Серийное производство "Орешников" в России совпало с серийным производством памперсов в Прибалтике. Как думаешь - это случайное совпадение или ты уже в подгузнике сидишь, Сивый?
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
fynjy_2005
11:01
Что ни новость о стате интел - все какой-то позор
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
ФельдшеR
10:56
если в профильной теме дно, то больше обзоров гавнофильмоф!
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
Breeder
10:54
Вот из за таких авторов и появляются консольные войны.
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
AndreY33_80
10:54
Может к ПанзерКу ? Старое железо тестить на линуксе
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
10:53
А ЦИПСа поумнела, теперь заявляют что Крым Российский, если их спросить. Если так дальше пойдет, то они и Украину скоро признают Российской. Похоже ЦИПСа готовится к сдаче Незалежной. Ждём когда ЦИПса...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter