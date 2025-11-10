Консоль оснащена 128 ГБ оперативной памяти и гибридными процессорами семейства AMD Strix Halo

Современная портативная консоль OneXFly Apex, новейшее предложение от компании OneXPlayer для любителей игр на платформе Windows, теперь предлагается для предварительного заказа по всему миру. Начальная стоимость этой консоли составляет 1399 долларов США, предоставляя пользователям устройство с дисплеем 120 Гц, процессорами семейства AMD Strix Halo, дополнительной системой водяного охлаждения, встроенной памятью до 8 ТБ и оперативной памятью LPDDR5X до 128 ГБ.

OneXFly Apex, также называемый карманным компьютером нового поколения, поставляется с процессорами Ryzen AI Max 385 или Ryzen AI Max+ 395 – это гибридные процессоры Strix Halo на базе архитектуры AMD Zen 5, предлагающие 8 и 16 ядер соответственно. Ryzen AI Max 385 оснащен видеокартой Radeon 8050S, в то время как Ryzen AI Max+ 395 – Radeon 8060S, что дает прирост примерно в 25%.

Кроме того, OneXFly Apex может быть укомплектован оперативной памятью LPDDR5X объемом до 128 ГБ с пропускной способностью 8000 МТ/с, а также твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом до 2 ТБ, который можно расширить с помощью карты MicroSD, mini-SSD или обоих вариантов, доведя общий объем хранилища до 8 ТБ. One-Netbook предлагает две версии Apex: стандартную и с системой жидкостного охлаждения, которая добавляет 70 г к весу стандартной модели в 669 г. Жидкостное охлаждение позволяет процессорам Ryzen AI Max 385 или Ryzen AI Max+ 395 работать с мощностью 120 Вт вместо 80 Вт у версии с воздушным охлаждением.

Apex оснащается батареей объемом 85 Вт·ч и 8-дюймовым IPS-дисплеем. По заявлению One-Netbook, этот дисплей имеет пиковую яркость 500 нит, 100% охват цветового пространства sRGB, разрешение 1920 x 1200 пикселей и частоту обновления (VRR) до 120 Гц.