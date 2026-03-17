Фильмы данной подборки будут, по большей части, трешовыми. Но зато «колоритными». Ну, фантастика и ужасы 50-70-х годов прошлого века этим славились.

«Атака 50-футовой женщины» («Attack of the 50 Foot Woman»), 1958

Изображение: ru.kinorium.comЭто фантастика категории «посмотреть можно по приколу». Если честно, то тут именно фантастики куда меньше, чем драмы. Есть несчастливая семейная пара: Нэнси и Гарри Арчеры.

Изображение: ru.kinorium.comНэнси – богатая женщина, но очень несчастная. Гарри просто ее не любит и постоянно ей изменяет. И от этого Нэнси страдает и алкоголизмом, и нервными расстройствами. Она даже проходила курс лечения в клинике. И бросить бы этого «кобеляку», но любоффь. А у Гарри и его новой пассии новая идея: вот бы сдать снова женушку в клинику, да прибрать к рукам ее денежки.

В очередной раз поссорившись, Нэнси одна возвращается в свой особняк. И по пути сталкивается с огромным шаром, откуда вылезает огромный мужик. Нэнси с диким криком еле-еле унесла оттуда ноги. Но в ее историю о гигантском пришельце особо не верят. А уж Гарри и вовсе считает, что это отличный шанс сдать жену в дурдом.

Но Нэнси все же заставляет Гарри отправится с ней на поиски «тарелки». И они находят ее. И опять гигант нападает на Нэнси. Муж убегает и радуется, что избавился от ненавистной жены. Но Нэнси чудным образом снова оказывается на крыше дома. Хуже то, что под действием неизведанной радиации, она стала расти и придя в себя, направляется на поиски изменщика. Фантастических моментов в фильме – кот наплакал.

Изображение: ru.kinorium.comА вот драмы – с горкой. Фильм можно посмотреть под настроение, как треш-фантастику из далекого прошлого. Или как напоминание о том, что мужьям не стоит злить своих жен. Кстати, в 1993 году вышел ремейк данного фильма. Да, там куда лучше съемки, но суть осталась той же.

«Призрачная планета» («The Phantom Planet»), 1961

Изображение: ru.kinorium.comЭто типичная фантастика, фильм категории В. Примитивнейшие съемки, нелепый сюжет и малоизвестные актеры. В будущем, весь космофлот Земли базируется на Луне. И оттуда совершает свои полеты по системе.

Изображение: ru.kinorium.comНо внезапно корабли патруля стали исчезать. Командование отправляет еще один патрульный корабль под управлением опытного пилота Фрэнка Чапмана. Корабль сначала еле-еле увернулся от метеоритного потока. Потом, при ремонтных работах, в космосе уносит навигатора, а сам корабль попадает под притяжение таинственного астероида. Фрэнк чудом сумел приземлится на него. А на нем, оказывается, живет миниатюрный народец. Под действием местной атмосферы, Фрэнк сам уменьшается, и начинаются его приключения в карликовом мире.

Изображение: ru.kinorium.comЯ бы не стал советовать смотреть данный «шедевр» фантастики, если только для ознакомления.

«Запретная планета» («Forbidden Planet»), 1956

Изображение: ru.kinorium.comА вот этот фильм совсем другого рода, чем предыдущий. Снят он раньше, но куда качественнее. Заморочились с декорациями, да и кое-какие спец.эффекты были. Космический корабль летит на очень далекую планету в системе Альтаир IV.

Изображение: ru.kinorium.comУ них особая миссия: нужно узнать, что случилось с предыдущим кораблем, который прибыл на планету примерно двадцать лет назад. Но из всего экипажа того корабля, наши «спасатели» нашли лишь ученого Морбиуса, его дочь и чудо-робота. Что же тут произошло?

Сюжет данного фильма неплохой. И это его выгодно отличает от других фильмов. Да и смотрится он «побогаче». А кроме того, вы можете познакомится с актерской работой Лесли Нильсена в свои ранние годы (у него тут важная роль).

«Атака крабов-монстров» («Attack of the Crab Monsters»), 1957

Изображение: ru.kinorium.comЭто вполне типичный для того времени симбиоз фантастики и ужасов. Ну, как ужасов… Ужасы по тем временам. Группа ученых прибывают на остров в Тихом океане для научных исследований.

Изображение: ru.kinorium.comИ там сталкиваются с огромными крабами, которые мутировали из-за ядерных испытаний на атолле Бикини. То есть происхождение гигантских крабов вполне земное. Теперь бы нашим ученым выжить. Сюжет сойдет, с учетом фактора времени. Страшного тут и близко ничего нет. Скорее муляжи крабов вызывают усмешку. Но определенный колорит у фильма есть.

Вот такие были фантастические фильмы из 50-70-х годов прошлого века. На их сюжеты огромное влияние производили события той эпохи: полеты в космос, ядерные испытания, массовая истерия по НЛО. Все это, так или иначе, находило отражение в фильмах.