Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
Фильмы данной подборки будут, по большей части, трешовыми. Но зато «колоритными». Ну, фантастика и ужасы 50-70-х годов прошлого века этим славились.
«Атака 50-футовой женщины» («Attack of the 50 Foot Woman»), 1958
Это фантастика категории «посмотреть можно по приколу». Если честно, то тут именно фантастики куда меньше, чем драмы. Есть несчастливая семейная пара: Нэнси и Гарри Арчеры.
Нэнси – богатая женщина, но очень несчастная. Гарри просто ее не любит и постоянно ей изменяет. И от этого Нэнси страдает и алкоголизмом, и нервными расстройствами. Она даже проходила курс лечения в клинике. И бросить бы этого «кобеляку», но любоффь. А у Гарри и его новой пассии новая идея: вот бы сдать снова женушку в клинику, да прибрать к рукам ее денежки.
В очередной раз поссорившись, Нэнси одна возвращается в свой особняк. И по пути сталкивается с огромным шаром, откуда вылезает огромный мужик. Нэнси с диким криком еле-еле унесла оттуда ноги. Но в ее историю о гигантском пришельце особо не верят. А уж Гарри и вовсе считает, что это отличный шанс сдать жену в дурдом.
Но Нэнси все же заставляет Гарри отправится с ней на поиски «тарелки». И они находят ее. И опять гигант нападает на Нэнси. Муж убегает и радуется, что избавился от ненавистной жены. Но Нэнси чудным образом снова оказывается на крыше дома. Хуже то, что под действием неизведанной радиации, она стала расти и придя в себя, направляется на поиски изменщика. Фантастических моментов в фильме – кот наплакал.
А вот драмы – с горкой. Фильм можно посмотреть под настроение, как треш-фантастику из далекого прошлого. Или как напоминание о том, что мужьям не стоит злить своих жен. Кстати, в 1993 году вышел ремейк данного фильма. Да, там куда лучше съемки, но суть осталась той же.
«Призрачная планета» («The Phantom Planet»), 1961
Это типичная фантастика, фильм категории В. Примитивнейшие съемки, нелепый сюжет и малоизвестные актеры. В будущем, весь космофлот Земли базируется на Луне. И оттуда совершает свои полеты по системе.
Но внезапно корабли патруля стали исчезать. Командование отправляет еще один патрульный корабль под управлением опытного пилота Фрэнка Чапмана. Корабль сначала еле-еле увернулся от метеоритного потока. Потом, при ремонтных работах, в космосе уносит навигатора, а сам корабль попадает под притяжение таинственного астероида. Фрэнк чудом сумел приземлится на него. А на нем, оказывается, живет миниатюрный народец. Под действием местной атмосферы, Фрэнк сам уменьшается, и начинаются его приключения в карликовом мире.
Я бы не стал советовать смотреть данный «шедевр» фантастики, если только для ознакомления.
«Запретная планета» («Forbidden Planet»), 1956
А вот этот фильм совсем другого рода, чем предыдущий. Снят он раньше, но куда качественнее. Заморочились с декорациями, да и кое-какие спец.эффекты были. Космический корабль летит на очень далекую планету в системе Альтаир IV.
У них особая миссия: нужно узнать, что случилось с предыдущим кораблем, который прибыл на планету примерно двадцать лет назад. Но из всего экипажа того корабля, наши «спасатели» нашли лишь ученого Морбиуса, его дочь и чудо-робота. Что же тут произошло?
Сюжет данного фильма неплохой. И это его выгодно отличает от других фильмов. Да и смотрится он «побогаче». А кроме того, вы можете познакомится с актерской работой Лесли Нильсена в свои ранние годы (у него тут важная роль).
«Атака крабов-монстров» («Attack of the Crab Monsters»), 1957
Это вполне типичный для того времени симбиоз фантастики и ужасов. Ну, как ужасов… Ужасы по тем временам. Группа ученых прибывают на остров в Тихом океане для научных исследований.
И там сталкиваются с огромными крабами, которые мутировали из-за ядерных испытаний на атолле Бикини. То есть происхождение гигантских крабов вполне земное. Теперь бы нашим ученым выжить. Сюжет сойдет, с учетом фактора времени. Страшного тут и близко ничего нет. Скорее муляжи крабов вызывают усмешку. Но определенный колорит у фильма есть.
Вот такие были фантастические фильмы из 50-70-х годов прошлого века. На их сюжеты огромное влияние производили события той эпохи: полеты в космос, ядерные испытания, массовая истерия по НЛО. Все это, так или иначе, находило отражение в фильмах.
