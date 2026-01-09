Сайт Конференция
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов

Сегодня я выскажу свое субъективное мнение об американском фильме ужасов, французском детективе и китайском фантастическом боевике...
«Шелби Оукс. Город-призрак» («Shelby Oaks»)

Это не новый фильм. Вышел он в 2024 году. Снял фильм режиссер Крис Стакманн. Это ужасы.

Сюжет во многом типичен.

Есть небольшая группа «изыскателей», которые изучают всякие таинственные места для своего блогерского канала. Называют себя они «Паранормальные параноики». За главную у них - девушка Райли.

Она с детства немного «соприкасалась» с неведомым, и это нашло выход в ее дальнейшем увлечении.

«Параноики» «пилили» видео и имели определенных почитателей своего творчества. Но популярность падала, ведь мало кто верил, что это реальные съемки. И вот, группа решила посетить заброшенный город Шелби Оукс. И там группа пропала. Ни полиция, ни добровольцы не смогли найти ничего, кроме их машины. Четыре человека пропали бесследно. Старшая сестра Райли, Мия, не оставляет надежду, что их найдут, хотя с тех событий прошло уже 12 лет…

И вот, происходит событие, которое бросает некоторый «свет прозрения» на те события: на пороге дома Мии, незнакомец произносит странную речь и застреливается.

А его руке Мия находит видеокассету, где записано видео, как этот человек убивает троих блогеров и похищает Райли. Не веря в силу полиции, Мия сама берется за дальнейшее расследование…

Это очередной малобюджетный фильм ужасов. И изначально кажется, что он снят в модном одно время формате «докуметалки одним кадром». Но в фильме много и привычных съемок. Микс двух форматов вполне хороший. Сам же фильм очень мрачный и местами даже пугает, хотя сейчас сделать это уже не так и просто.

 И к съемкам, работе актеров нет претензий. Но сюжет! Он плох.

Уже с самого начала нам закидывают «приманку» в виде некоего мистического посыла. Позже, кажется, что все перерастет в типичный фильм ужасов с маньяком. Но мистика никуда не делась. Но уже во второй половине сюжет куда-то уносит.

А финал вообще разочаровывает. Ничего толком непонятно, хотя можете и сами додумать за сценариста. И такие фильмы я не люблю. Для фантастики, фэнтези и ужасов обязательно нужно хорошо продумывать и прописывать лор. Ведь это выдуманное и мы не понимаем того, что придумал сценарист. Иначе мы остаемся в неведении. Вот и данный фильм оставил у меня кучу вопросов: что это за существо, почему именно эти сестры, к чему в сюжете этот «маньяк»…

Но ответов не получите. И это печально.

«Тайны пещер Регулус»

Это французский детективный фильм, снятый режиссером Лори Пестер. И, как я понял из описания в интернете, это не просто фильм, а некий проект наподобие сериала, где каждая серия связана с определенным событием, но между сериями нет никаких общих черт.

В общем, недалеко от пещер Регулус полиция находит труп мужчины. Он убит ножом. Рядом с ним обнаружена книга со стихами. За дело берется капитан жандармерии Грас.

Она подходит к делу довольно тщательно. И тут всплывает старое не раскрытое убийство десятилетней давности. Тогда, на этом же месте, была убита девушка. Может есть связь? Грас связывается с детективом, который тогда работал над тем делом. И оказалось, что его вел Алекс Мерсье, с которым у нее очень давно были некие романтические отношения…

Крас и Алекс (который уже не работает в полиции) берутся за расследование, ища связь между этими двумя преступлениями. Подозреваемых почти нет, а те, что были, имели алиби. А тут еще находят труп бывшего компаньона погибшего.

И это вообще запутывает все расследование…

Параллельно с расследованием убийств в фильме присутствует и личные взаимоотношения Грас и Алекса.

Их бурный роман внезапно прервался небольшой ссорой, после которой Крас еще и уезжает с матерью из города. И вот теперь, Алекс пытается все вернуть назад.

Ну, получился неплохой детектив, где нет особой глубины расследования. Да и «любовная линия» тут весьма поверхностная. Но разок посмотреть данный детектив вполне можно.

«Операция Левиафан»

Это фантастический боевик, снятый в Китае. Имеем не особо удаленное будущее, где уже есть некоторые военные технологии, о которых уже сейчас размышляют.

КНР противостоит вымышленная страна, «какие-то там штаты». Посыл ясен. Вот только в фильме фигурирует и остров с русским названием…

Короче, на буровую КНР нападают наемники из этой страны, чего-то воруют и с небольшими потерями исчезают в пучине океана. Китайская разведка узнает, что в этих самых «штатах» есть некий «дженераль» субмарины, который, вопреки воле правительства и высшего командования, пытается осуществить некий секретный проект. И, естественно, этому нужно помешать. Новособранная инновационная субмарина КНР отправляется на задание, взяв на борт группу спецназа…

Это очень плохой фильм в плане сюжета. Есть фильмы, спонсируемые военными США, где явно идет пропаганда вооруженных сил. Здесь практически то же самое, но со стороны Китая.

Среднее качество визуала, бестолковый сюжет и просто никакущие актеры.

А еще, при просмотре данного фильма, мне пришла мысль, что он отдаленно напоминает игры, типа «Call of Duty: Advanced Warfare». Где тоже не особо отдаленное будущее и глупейший сюжет. Но в игре мы хотя бы принимаем участие. Тут же - просто смотрим. В подобном фильме должен быть вменяемый сюжет, нормальные персонажи, а не типичная военщина, пусть и китайская.

Навскидку, не могу найти аналог для этого фильма. Но, скажем, тот же российский «Кракен», о котором я уже рассказывал, на две головы лучше и интереснее. Хоть и с Александром Петровым на борту…

А еще фильм длится более двух часов и уже банально надоедает. Смотреть не рекомендую, даже поклонникам «колды».


Теги

операция левиафан тайны пещер регулус шелби оукс город призрак
